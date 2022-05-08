Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 65

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Уголовные дела заводят на активистов «Весны».

15:30 Новосибирск от наших читателей.

14:29 Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал день с рассказа о санкциях против России. Как сообщается в его тг-канале, с 2014 года против страны введено 10 128 санкций: «Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования».

14:20 Новосибирский депутат Светлана Каверзина, задержанная 8 мая, находится в спецприемнике на Писарева до суда.

13:50 ТГ-канал «Ненаучный городок» сообщает, что возложение цветов на аллее памяти погибших воинов-сибиряков все же состоялось. На мероприятии были около 200 человек.

13:27 Коалиция «Новосибирск 2020» сообщает, что депутата Светланы Каверзиной, ранее задержанной, нет в 10-м отделе полиции, где, как сообщалось, она могла находиться. «Ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике.

12:20 Тем временем в Новосибирске в микрорайоне Шлюз полиция мешает местным жителям возложить цветы и пройти по Аллее памяти. «Говорят, можно только завтра», сообщает коалиция «Новосибирск 2020».

Ранее традиционную акцию в микрорайоне ко Дню Победы анонсировала депутат Светлана Каверзина. Однако ей выдали предостережение от прокуратуры с пояснением, что «указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине». 8 мая Каверзина была задержана.

12:00 И еще про Алтай — по прогнозам, стоимость отдыха в Республике Алтай в новом туристическом сезоне может подорожать на 15−20% по сравнению с 2021 годом, пишет ТАСС.

«По данным туроператоров, стоимость отдыха в Республике Алтай при благоприятном сценарии станет дороже на 15−20% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году средний рост цен на туристические услуги составил 10%», — сообщили в минприроды.

11:00 Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина задержана 8 мая. Она находится в отделе полиции. Ранее ей выдали предостережение от прокуратуры из-за призыва к участию в традиционной акции ко Дню Победы, в котором силовики усмотрели «склонение высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине». Подробнее — здесь.

09:59 Зеленую ленточку заметили в Горном Алтае на мосту через Катунь. Фото от читателя.

Главное на утро 8 мая

• Задержания активистов «Весны» проходят в России. Координатор движения Евгений Затеев задержан по уголовному делу, но статья неизвестна. «Предположительно по 239 УК РФ (создание НКО, посягающей на личность и права)», — рассказали активисты.

Такая же статье используется для преследования соратников Алексея Навального.

Валентин Хорошенин задержан по тому же уголовному делу, доставлен из Санкт-Петербурга в Москву на допрос. У Алексея Безрукова в Петербурге прошел обыск, но его в этот момент не было дома, кроме того, по заявлению «Весны», он не является активистом движения.

Активистка Полина Барабаш задержана во время обыска на частной вечеринке в Санкт-Петербурге, на которую ворвался спецназ, добавили в «Весне». Ее обвиняют по ст. 207 УК (ложное сообщение о теракте). «За телефонный терроризм якобы из-за угрозы „минирования“ РАНХиГС», — уточнили активисты.

По этой же статье накануне вечером прошли обыски и допросы у двух фем-активисток.



• Журналистка «Соты» Анна Лойко задержана на выходе из дома, сообщило издание. Связи с ней не было больше трех часов.

«После похищения она оказалась в ОВД „Хорошево-Мневники“, где ее оставляют на ночь, — рассказали в „Соте“. — Ей вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение полиции): ложное обвинение в том, что у собственного дома она якобы не показала полиции паспорт».

• Государственное агентство РИА Новости утверждает, что одно из окон дома в Берлине, где живут корреспонденты агентства, было разбито бутылкой, а в нише дома нашли обмотанную проводами канистру с жидкостью. Предположительно, это было самодельное взрывное устройство, заявило посольство РФ в Германии со ссылкой на саперов.

Его обезвредили, никто не пострадал. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства.

• Лидеры стран «группы семи» (G7) 8 мая в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры», — пишет агентство.

• Добыча нефти в России может упасть во втором квартале на 10% из-за санкционных ограничений — до 9,9 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на прогноз «БКС Мир инвестиций».



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