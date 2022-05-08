Независимый депутат задержана в Новосибирске

© t.me/sveta_kaverzina. Светлана Каверзина (в центре)

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина задержана 8 мая. Она находится в отделе полиции. Ранее ей выдали предостережение от прокуратуры из-за призыва к участию в традиционной акции ко Дню Победы, в котором силовики усмотрели «склонение высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине».

О задержании Каверзиной сообщила коалиция «Новосибирск 2020». «Сейчас Светлана находится в 10 отделе полиции по Советскому району», — говорится в сообщении.



Ранее Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»).

«По имеющейся в прокуратуре города информации, указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине, — утверждает прокурор Акулов — По состоянию на 15:00 6 мая в мэрию Новосибирска уведомления о проведении публичного мероприятия не поступали».

Светлана Каверзина ответила на это, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая. «Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует», — написала она в объяснениях прокуратуре.

Прокуратуру Новосибирска возглавляет выходец из Бердска Роман Сивак. Акулов также работал в Бердске.

UPD: Паблик «Ненаучный городок» сообщает, что на месте, где должна была пройти акция «Бессмертный полк», анонсированная депутатом Светланой Каверзиной, дежурят экипажи полиции и Росгвардии. «Одна женщина хотела выйти с портретом, но сотрудник полиции сказал ей, что сделать это можно только завтра», — говорится в сообщении.