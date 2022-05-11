Сибирские губернаторы обвинили энергетиков в массовых пожарах. Погибли 17 человек

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Основными причинами массовых пожаров в Красноярском крае, Омской области и Кузбассе стали аварии на линиях электропередач. Задержаны сотрудники «Россетей» и «Интер РАО».

Президент РФ Владимир Путина провел совещание по пожарам. По словам врио главы МЧС России Александр Чуприян, в Сибири в 72 населенных пунктах огонь уничтожил 1298 строений, в том числе 730 жилых домов, в которых проживали 1869 человек.

«Пострадали 34 человека, из них 16 человек погибли», — отметил Александр Чуприян. Уже 11 мая стало известно, что число жертв в Красноярском крае выросло до восьми, таким образом общее количество погибших достигло 17.

Правда, Чуприян почему-то отнес к регионам Сибирского федерального округа Новгородскую область. В стенограмме на сайте Кремля это исправлять не стали.

По словам Путина, еще по итогам пожаров 2021 года из федерального бюджета были выделены дополнительные деньги. «редства-то выделены — вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров?», — спросил он.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть: все предложения субъектов федерации были поддержаны, средства выделены, то есть со стороны федерального центра — я исхожу из этого, если это не так, скажите мне сегодня об этом — все условия созданы, чтобы кратно сократить площади возгораний, обеспечить их быстрое и эффективное тушение. Это ответственность субъектов», — сказал Путин.

Губернаторы во время совещания благодарили Путина за дополнительные средства. Но сейчас регионам нужны дополнительные деньги на помощь пострадавшим.

В Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктах. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек.

В Кузбассе сгорело 98 домов, пострадали 120 семей (315 человек, из них 74 ребенка). Во время пожаров погибли три человека, в том числе ребенок, еще один житель скончался от ожогов в больнице.

В Омской области было уничтожено 143 домовладения. 319 граждан оказались без крова, из них 69 детей. Погибли двое. Еще два человека, по словам губернатора Александра Буркова, находятся в больницах с ожогами средней тяжести. В Иркутской области погибли двое.

Деньги

«В сравнении с благополучным предыдущим годом [на подготовку к пожароопасному сезону] было выделено существенно больше средств, как по линии федерального бюджета так и краевого. До нормативной численности доведены штаты, полностью отремонтирована техника и в результате проверки край был признан полностью готовым к пожароопасному сезону», — рассказал красноярский губернатор Александр Усс.



«Я хочу искренне поблагодарить вас за поддержку в связи с той чрезвычайной ситуацией, которая произошла у нас 7 мая», — сказал Усс.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилёва, от федерального правительства требуется дополнительная материальная помощь для поддержки пострадавших. «Расходов будет много на оказание помощи», — сказал он.

«Помимо выплат 10 тыс. рублей, которые осуществляет муниципалитет, область выделяет единовременную материальную помощь 100 тыс. рублей на семью, — отметил Цивилёв. — Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости — 50 тыс. на человека при частичной утрате, 100 тыс. рублей — при полной утрате имущества. Единовременное пособие в связи с гибелью члена семьи — 1 млн рублей за каждого погибшего. Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: 200 тыс. рублей — лёгкий вред, 400 тыс. рублей — средний и тяжкий вред здоровью».

Омский губернатор Александр Бурков обратил внимание, что у части пострадавших остались ипотека и потребительские кредиты. «После оценки потерь до 100 тыс. мы выплачиваем на движимое имущество. На дом мы планируем выплачивать, исходя из социальной нормы 18 кв. метров и стоимости квадратного метра 65,7 тыс. рублей», — добавил он.

Бурков рассказал Путину о проблемах регионального бюджета. Дополнительная нагрузка после пожаров уже оценивается в 500 млн рублей.

«Единственное, если разрешите, Владимир Владимирович, попросить одну маленькую просьбу — восстановить справедливость по бюджетным кредитам. Вами было дано поручение в начале года, Минфин взял на себя и принял такое решение: с 1 марта выдавать бюджетные кредиты на погашение коммерческих заимствований. К сожалению, Омская область в целях экономии, чтобы не платить проценты по бюджету, в январе погасила коммерческие бюджеты на сумму 10,6 млрд за счет средств, которые мы взяли со счетов наших бюджетных учреждений, временно свободных: с больниц, других социальных учреждений. И вторую часть мы взяли за счёт короткого казначейского кредита».



Регион вынужден брать кредиты под 17−18% годовых

Теперь же регион вынужден брать кредиты под 17−18% годовых. Бурков попросил дотацию в 10,6 млрд «или все-таки посмотреть какой-то другой вариант».

«Мы поговорим по кредитам, сейчас не буду комментировать ничего», — ответил Путин.



Забайкальский губернатор Александр Осипов также поблагодарил президента. Но сказал, что в 2024 году истекает финансирование по национальному проекту «Экология», и регионы не смогут закупать по нему лесопожарную технику. «Из 1050 лесопожарных, у нас 450 работают по сезонному принципу — то есть мы их должны набрать на несколько месяцев. Просили бы рассмотреть возможность их круглогодичного финансирования», — добавил он.

Причины пожаров

«Предварительная оценка сегодня заключается в том, что существенную или даже преобладающую роль в этом сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения, и прежде всего на сетях — перехлест проводов, падение на них деревьев, искрение и так далее», — заявил Александр Усс.



В Красноярском крае возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей). В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь"-«Красноярскэнерго» (под домашним арестом), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь"-«Красноярскэнерго» и начальник района электрических сетей отделения Восточные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь"-«Красноярскэнерго».

По словам главы Кузбасса Цивилёва, в одном из пострадавших населенных пунктов причиной пожара стал обрыв ЛЭП

ПАО «Россети Сибирь» возглавляет Павел Акилин.

«Из восьми населенных пунктов в шести пожары произошли из-за короткого замыкания или обрыва проводов, попадания огня на сухую траву в черте населенных пунктов — за счет сильного ветра уже разгорелись дома», — сказал омский губернатор Бурков.

По словам Буркова, причиной одного из пожаров стали сварочные работы на ТЭЦ-4. Она входит в АО «ТГК-11», которым руководит Владислав Полочанский. ТГК-11 входит в «Интер РАО», предправления которого — Борис Ковальчук (сын друга Путина Юрия Ковальчука). В совет директоров входит Игорь Сечин.

«По сухой траве пал прошел в населенный пункт. Мы с собственниками предприятия — „Интер РАО“ — достигли соглашения, что Интер РАО окажет финансовую поддержку в восстановлении жилого фонда», — рассказал Бурков.

В рамках уголовного дела о пожаре в микрорайоне Новоалександровка Омска уже задержан начальник цеха АО «ТГК 11» Евгений Масленников. Ему предъявлено обвинение в халатности (ст. 293 УК), его поместили под домашний арест, сообщили в региональном управлении СК РФ. В результате пожара сгорели 24 дома, погиб 65-летний мужчина.

Предправления ПАО «Россети» Андрей Рюмин не согласился с губернаторами: «Мы сейчас разбираемся вместе со структурами МЧС, а также вместе со Следственным комитетом, поскольку при отключениях, при схлесте проводов, о чем говорилось, при коротких замыканиях у нас достаточно быстро срабатывает защита. По нормативам защита срабатывает где-то в районе 0,1−0,2 секунды, и после этого электроснабжение отключается».

«Поэтому здесь нужно внимательно посмотреть, почему и действительно в каких случаях это могло произойти именно из-за схлеста проводов, потому что за 0,1 секунды сразу электроснабжение отключается, и, в общем-то, ничего происходить не должно», — добавил Рюмин.

Глава «Россетей» утверждает, что повреждения инфраструктуры компании, которые специалисты увидели в Красноярском крае и Омской области, говорят, что они произошли из-за пожаров, очаги находились где-то в среднем в районе 500 метров от объектов энергетики.