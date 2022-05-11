Уволенного новосибирского министра вернули в институт

© Соцсети. Наталья Ярославцева

Бывший министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева вернулась на прежнюю работу. Преемника ей пока не назначили.

Наталья Ярославцева, которая ушла с поста министра культуры региона в апреле, заняла пост директора государственного «Новосибирского института мониторинга и развития образования». Об этом говорится в сервисе «Контур.Фокус».

Ярославцева уже руководила институтом в 2015—2020 годах. Учреждение принадлежит областному министерству образования.

Новый министр культуры по-прежнему не назначен. Обязанности главы исполняет Юрий Зимняков.

Наталья Ярославцева до 2008 года работала в новосибирской гимназии №10. 3 декабря 2008 года губернатор Виктор Толоконский назначил ее начальником департамента культуры Новосибирской области. 19 апреля 2010 года она стала министром культуры.



Ярославцева занимала пост министра культуры до осени 2013 года. Губернатор Василий Юрченко подписал ее заявление об уходе по собственному желанию 24 сентября. В тот же день она попрощалась со своими подчиненными.



Юрченко говорил, что первое заявление об отставке Ярославцева писала еще в 2011-м. До лета 2020 года она возглавляла Общественный совет по культуре при министерстве и работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования. В июле 2020-го Ярославцева снова стала министром культуры. Лишилась поста в апреле 2022 года.