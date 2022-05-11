Шахту эвакуировали в Кузбассе из-за задымления
11 Май 2022, 12:05
На момент ЧП в шахте находилось 91 человек, уточнили в отделе ГО и ЧС по Новокузнецкому району. Все горняки вышли на поверхность, никто не пострадал.
В Кемеровской области эвакуированы сотрудники угольной шахты «Ерунаковская-8». На предприятии произошло задымление.
Задымление ленточного конвейера произошло в шахте «Ерунаковская-8» «Распадской угольной компании», которая управляет угольными активами Evraz. Всех находившихся в шахте горняков вывели на поверхность, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
На момент ЧП в шахте находилось 91 человек, уточнили в отделе ГО и ЧС по Новокузнецкому району. Все горняки вышли на поверхность, никто не пострадал.
В конце апреле на «Ерунаковской-8» прорвало водоотлив в горной выработке. Было известно об одном погибшем.
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