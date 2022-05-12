Уголовное дело возбудили из-за найденного тела младенца на свалке в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела младенца на мусорном полигоне в Новосибирске. Следователи ищут мать ребенка.

Следственный отдел по Дзержинскому району управления С К России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка) из-за найденного тела девочки на мусорном полигоне, сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая.

Мертвый младенец лежал на улице Профилактическая в Дзержинском районе. Следователи ищут причастных к преступлению.

Возраст ребенка неизвестен.