Уголовное дело возбудили из-за найденного тела младенца на свалке в Новосибирске

12 Май 2022, 09:29

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела младенца на мусорном полигоне в Новосибирске. Следователи ищут мать ребенка.

Следственный отдел по Дзержинскому району управления С К России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка) из-за найденного тела девочки на мусорном полигоне, сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая.

Мертвый младенец лежал на улице Профилактическая в Дзержинском районе. Следователи ищут причастных к преступлению.

Возраст ребенка неизвестен.


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Уголовное дело возбудили из-за найденного тела младенца на свалке в Новосибирске
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