Мазур оставил замов Жвачкина в томской администрации на два месяца

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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур на два месяца заключил контракты с заместителями экс-главы региона Сергея Жвачкина.

Как сообщает администрация области, заместители экс-губернатора должны в трехдневный срок предоставить новому главе анализ дел в подведомственных сферах.



«Решения о структурных и кадровых изменениях в региональной власти буду принимать после детального анализа ситуации — из отчетов, экспертного анализа проблемного и информационного поля, ну и конечно, из общения с людьми, — заявил Владимир Мазур. — Действовавшие заместители губернатора будут исполнять свои обязанности в течение двух месяцев».

Сейчас в структуре управления Томской области у губернатора 10 заместителей, а также управляющий делами администрации.

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