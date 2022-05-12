Мазур оставил замов Жвачкина в томской администрации на два месяца
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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур на два месяца заключил контракты с заместителями экс-главы региона Сергея Жвачкина.
Как сообщает администрация области, заместители экс-губернатора должны в трехдневный срок предоставить новому главе анализ дел в подведомственных сферах.
«Решения о структурных и кадровых изменениях в региональной власти буду принимать после детального анализа ситуации — из отчетов, экспертного анализа проблемного и информационного поля, ну и конечно, из общения с людьми, — заявил Владимир Мазур. — Действовавшие заместители губернатора будут исполнять свои обязанности в течение двух месяцев».
Сейчас в структуре управления Томской области у губернатора 10 заместителей, а также управляющий делами администрации.
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