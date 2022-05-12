Жилые дома сгорели в Иркутской области из-за пала травы

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Жилые дома сгорели в Иркутской области из-за пала травы
12 Май 2022, 13:25

Пал травы перекинулся на жилые дома в городе Черемхово Иркутской области. Обошлось без пострадавших.

Возгорание на пустыре в поселке Касьянова города Черемхово перекинулось по сухой траве на частные жилые дома 12 мая, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«На момент прибытия первого подразделения горели четыре частных жилых дома и надворные постройки. В 15:50 пожар был ликвидирован на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

На месте работают дознаватели МЧС России.

В Иркутской области во время массовых пожаров в начале мая погибли два человека, сгорели более 40 домов и дач.

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