Жилые дома сгорели в Иркутской области из-за пала травы

© 38.mchs.gov.ru

Пал травы перекинулся на жилые дома в городе Черемхово Иркутской области. Обошлось без пострадавших.

Возгорание на пустыре в поселке Касьянова города Черемхово перекинулось по сухой траве на частные жилые дома 12 мая, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«На момент прибытия первого подразделения горели четыре частных жилых дома и надворные постройки. В 15:50 пожар был ликвидирован на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

На месте работают дознаватели МЧС России.

В Иркутской области во время массовых пожаров в начале мая погибли два человека, сгорели более 40 домов и дач.

Читайте также: Сибирские губернаторы обвинили энергетиков в массовых пожарах. Погибли 17 человек