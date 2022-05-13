Начальник «пыточного» ангарского СИЗО арестован

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В Иркутской области задержан начальник ангарского СИЗО-6 Алексей Иванов. Суд отправил его под арест. Ранее сотрудников изолятора обвинили в пытках.

Начальник ангарского СИЗО-6, подполковник Алексей Иванов задержан. Кировский районный суд Иркутска арестовал его до 10 июля, сообщил Тайге.инфо правозащитник Петр Курьянов 13 мая.

По какому именно уголовному делу проходит Иванов пока выяснить не удалось. В СК РФ по Иркутской области пообещали уточнить информацию позже.

Ранее были арестованы замначальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян и начальник смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василий Луковский. Их подозревают в насилии над заключенными ангарской ИК-15, которых в апреле 2020 года вывезли в ангарское же СИЗО-6.

Барояна и Луковского обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК).



Об аресте Василия Луковского, который, по словам заключенных, пытал их под песню «Василиса» Ильи Зудина, стало известно только осенью 2021 года. Барояна задержали лишь в марте 2022-го.

Дело Луковского и «неустановленных лиц» («заключенных-разработчиков», пытавших осужденных по указанию тюремщиков) вывели в отдельное производство из общего «пыточного дела». Заключенные СИЗО-6 говорили, что Луковский избивал их киянкой и полипропиленовой трубой, а также мог давать распоряжения о пытках «разработчикам» (заключенным, которые сотрудничают с администрацией).

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии. Место Мажидова в июне 2021 года занял Алексей Иванов.

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