Уполномоченная по правам человека не нашла нарушений в спецприемнике после жалобы арестованного депутата

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Уполномоченная по правам человека не нашла нарушений в спецприемнике после жалобы арестованного депутата
13 Май 2022, 11:10

Уполномоченная по правам человека Нина Шалабаева посетила спецприемник для арестованных по административным статьям. Ранее депутат горсовета Светлана Каверзина, задержанная за призыв возложить цветы ко Дню Победы, заявила о плохих условиях содержания в учреждении. ГУ МВД региона сообщило, что омбудсмен не нашла нарушений.

«11 мая уполномоченным по правам человека в Новосибирской области Шалабаевой Ниной Николаевной посещен специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Управления МВД России по городу Новосибирску, — говорится в сообщении. — В ходе посещения специального приемника нарушений условий содержания и соблюдения прав человека не выявлено».

Подробнее о визите рассказано на сайте федерального омбудсмена: были осмотрены прогулочный двор, пищеблок (кухня, комнаты для хранения пищи), новый прожарочный шкаф для обработки и дезинфекции постельного белья, матрасов и подушек.

Сообщается, что Шалабаева побеседовала с девятью гражданами, содержавшимися в четырех камерах, в их числе были две женщины.

«Претензий со стороны граждан на условия содержания в специальном приемнике в адрес Уполномоченного в целом не поступило. Далее Нина Шалабаева в сопровождении начальника ИВС Эдуарда Луца осмотрела три камеры, в которых содержалось четыре человека, в их числе один несовершеннолетний. Жалоб и заявлений от граждан в адрес Уполномоченного не поступило», — отмечается в сообщении.

При этом также упомянута встреча Шалабаевой с гражданкой, обратившейся к ней.

«В результате личного приема были даны устные разъяснения по существу поставленных вопросов. По результатам проверки уполномоченным руководству ИВС и специального приемника было рекомендовано провести косметический ремонт», — говорится в релизе.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина была задержана, а затем арестована за организацию «несогласованного» «Бессмертного полка» и возложения цветов по случаю Дня Победы. Она рассказала об условиях содержания в спецприемнике. По ее словам, там были матрасы и подушки, на которых было невозможно спать, плохая еда и очень холодно. Каверзина в видеообращении предложила Шалабаевой посетить учреждение. 


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