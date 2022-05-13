Уполномоченная по правам человека не нашла нарушений в спецприемнике после жалобы арестованного депутата
Уполномоченная по правам человека Нина Шалабаева посетила спецприемник для арестованных по административным статьям. Ранее депутат горсовета Светлана Каверзина, задержанная за призыв возложить цветы ко Дню Победы, заявила о плохих условиях содержания в учреждении. ГУ МВД региона сообщило, что омбудсмен не нашла нарушений.
«11 мая уполномоченным по правам человека в Новосибирской области Шалабаевой Ниной Николаевной посещен специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Управления МВД России по городу Новосибирску, — говорится в сообщении. — В ходе посещения специального приемника нарушений условий содержания и соблюдения прав человека не выявлено».
Подробнее о визите рассказано на сайте федерального омбудсмена: были осмотрены прогулочный двор, пищеблок (кухня, комнаты для хранения пищи), новый прожарочный шкаф для обработки и дезинфекции постельного белья, матрасов и подушек.
Сообщается, что Шалабаева побеседовала с девятью гражданами, содержавшимися в четырех камерах, в их числе были две женщины.
«Претензий со стороны граждан на условия содержания в специальном приемнике в адрес Уполномоченного в целом не поступило. Далее Нина Шалабаева в сопровождении начальника ИВС Эдуарда Луца осмотрела три камеры, в которых содержалось четыре человека, в их числе один несовершеннолетний. Жалоб и заявлений от граждан в адрес Уполномоченного не поступило», — отмечается в сообщении.
При этом также упомянута встреча Шалабаевой с гражданкой, обратившейся к ней.
«В результате личного приема были даны устные разъяснения по существу поставленных вопросов. По результатам проверки уполномоченным руководству ИВС и специального приемника было рекомендовано провести косметический ремонт», — говорится в релизе.
Ранее депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина была задержана, а затем арестована за организацию «несогласованного» «Бессмертного полка» и возложения цветов по случаю Дня Победы. Она рассказала об условиях содержания в спецприемнике. По ее словам, там были матрасы и подушки, на которых было невозможно спать, плохая еда и очень холодно. Каверзина в видеообращении предложила Шалабаевой посетить учреждение.