«Пытка холодом»: арестованная депутат из Новосибирска рассказала о содержании в спецприемнике

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Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина записала видеообращение к уполномоченной по правам человека Нине Шалабаевой с просьбой посетить спецприемник для задержанных. Каверзина провела там 16 часов и рассказала о «пытке холодом», плохих матрасах и несъедобной еде.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, ранее задержанная, а затем арестованная за организацию «несогласованного» «Бессмертного полка» и возложения цветов по случаю Дня Победы, рассказала об условиях содержания в спецприемнике.

«Во-первых, там отключено отопление, хотя отопительный сезон не закончен, и, как мне сказали те, кто находился со мной в одной комнате, отопление отключено уже давно. Во-вторых, вода отвратительного качества. Ремонта не было давно. Матрасы все провалены — спать на них невозможно. Подушечки размером 15 на 15, то есть человек, который спит на такой подушке на следующий день мучается головной болью, потому что у его передавливаются все сосуды во время сна. Я хочу предложить вам посетить данное прекрасное место. Посмотреть все своими собственными глазами. Посмотрите, пожалуйста, на еду. Я отказалась есть такую еду, хотя почти сутки ничего не ела, потому что есть то, что там предлагают, невозможно», — заявила депутат.

«Если мы хотим, чтобы люди оставались людьми, даже те, кто нарушил административное законодательство, то и отношение надо к ним проявлять, как к людям. Возможно, кто-то ошибся, но это не значит, что их надо мучить. А там действительно просто мучения, там очень холодно, это пытка холодом, я по-другому не могу это назвать», — добавила Каверзина.

Судья Советского райсуда Новосибирска Юлия Кургуз арестовала Светлану Каверзину на семь суток. Ее обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк».

«По имеющейся в прокуратуре города информации, указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине, — утверждает прокурор Акулов — По состоянию на 15:00 6 мая в мэрию Новосибирска уведомления о проведении публичного мероприятия не поступали».

8 мая, в день, когда проходило возложение цветов, Каверзину задержали и до суда держали в спецприемнике.