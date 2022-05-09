Независимого депутата арестовали за призыв возложить цветы в честь 9 мая

© t.me/sveta_kaverzina
Независимого депутата арестовали за призыв возложить цветы в честь 9 мая
09 Май 2022, 13:32

Независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину арестовали на семь суток. Ей вменили организацию «несогласованного» «Бессмертного полка» и возложение цветов к 9 мая.

Судья Советского райсуда Новосибирска Юлия Кургуз арестовала Светлану Каверзину на семь суток. Об этом сообщил ее телеграм-канал.

Каверзину обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В суде она со знаменем Победы.

Ранее Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк».

«По имеющейся в прокуратуре города информации, указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине, — утверждает прокурор Акулов — По состоянию на 15:00 6 мая в мэрию Новосибирска уведомления о проведении публичного мероприятия не поступали».

Светлана Каверзина ответила на это, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая. «Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует», — написала она в объяснениях прокуратуре.

Депутат, по версии полиции, также якобы призывала возложить цветы на аллее памяти по случаю Дня Победы. Ее задержали 8 мая и сутки продержали в ИВС.


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