Тувинцы продолжают умирать в Украине

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Еще четверо уроженцев Тувы погибли при «спецоперации» в Украине. Среди убитых уже оказались «добровольцы».

Наводчик пулеметного отделения, рядовой Алдын-Херел Чымбал-оол и водитель мотострелкового отделения, рядовой Белек Кужугет погибли в Украине, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Также погибли ефрейтор Сергек Сан-оол и старший стрелок 55 мотострелковой бригады, «доброволец», сержант Адар-Ден Монгуш.



Ранее сообщалось о смерти еще двоих «добровольцев» Анчы Оюна и Омака Сирин-оола. Последний, по словам Ховалыга, «на собственные средства добрался до места назначения, чтобы в составе добровольческого отряда принять участие в спецоперации».

Ни дата смерти, ни возраст убитых не называются. Об отправке «добровольцев» на «спецоперацию» Ховалыг единственный раз рассказывал 6 апреля.

По официальным данным, в Украине погибли не менее 27 уроженцев Тувы. На этом фоне глава республики Владислав Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».