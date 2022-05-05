Еще трое военнослужащих из Тувы погибли в Украине

Трое уроженцев Тувы погибли при «спецоперации» в Украине. Власти республики заявили, что окажут «всю необходимую помощь» их семьям.

Александр Ростовский, Ангыр Ооржак и Азиат Куулар погибли в Украине во время «спецоперации» сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем тг-канале.

Чиновник рассказал, что Ростовский служил в мотострелковой бригаде имени князя Волконского Хабаровского края, Ооржак — сапером группы спецназначения, а Куулар — гранатометчиком мотострелковой роты. Возраст мужчин не называется.

«Погибли за каждого из нас. Об этом мы будем помнить всегда!» — заявил Ховалыг.

Глава региона также добавил, что семьям военнослужащих «окажут всю необходимую помощь».

По официальным данным, в Украине погибли не менее 20 уроженцев Тувы. На этом фоне глава республики Владислав Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.