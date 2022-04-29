Тувинский вице-спикер Госдумы сказал потерявшему память солдату, что он еще «повоюет»

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Тувинский вице-спикер Госдумы сказал потерявшему память солдату, что он еще «повоюет»
29 Апр 2022, 06:27

Вице-спикер Госдумы РФ, экс-глава Тувы Шолба Кара-оол («Единая Россия») снова посетил солдат, раненых во время «спецоперации» в Украине. Он пришел к молодому человеку, который потерял память.

Кара-оол опубликовал видео визита к военнослужащему в Санкт-Петербурге в своем телеграм-канале. Оно датировано 26 апреля.

«Память только восстанавливается. Фамилии вспоминаю», — сказал единороссу раненый.

«Память восстанавливается — это очень важно», — признал Кара-оол.

«Мы еще повоюем», — добавил вице-спикер Госдумы. В ответ военнослужащий посмеялся.

Также в опубликованном видео есть еще две беседы с другими военнослужащими, но одну перекрывает фоновая речь, а вторая — на тувинском.

Ранее Кара-оол пообщался с прибывшими из Украины военнослужащими, у которых теперь нет конечностей. Он заявил им, что «обязательно встанет на ноги вместе с ребятами».

По последним официальным данным, в Украине погибли не менее 17 уроженцев Тувы. На этом фоне глава республики Владислав Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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Тувинский вице-спикер Госдумы сказал потерявшему память солдату, что он еще «повоюет»
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