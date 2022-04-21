Число погибших в Украине тувинских солдат выросло

21 Апр 2022, 07:08

Еще один уроженец Тувы погиб в Украине. Официальное число жертв из этой республики выросло до 16.

Рядовой Балчий Донгак погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Утверждается, что рядовой служил по контракту.

Ранее, если верить официальным данным, было известно о 15 погибших в Украине тувинцах.

На этом фоне Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным
Последние материалы
21 Апр, 13:05
Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению
21 Апр, 12:18
Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2
21 Апр, 11:33
«Илим» запустит в Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат
21 Апр, 11:15
Дело Виссариона снова передали в новосибирский суд
21 Апр, 11:04
Спикер Госдумы заявил о «возвращении земель» на фоне «спецоперации»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования