Число погибших в Украине тувинских солдат выросло

Еще один уроженец Тувы погиб в Украине. Официальное число жертв из этой республики выросло до 16.

Рядовой Балчий Донгак погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Утверждается, что рядовой служил по контракту.

Ранее, если верить официальным данным, было известно о 15 погибших в Украине тувинцах.

На этом фоне Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.