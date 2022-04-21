Число погибших в Украине тувинских солдат выросло
21 Апр 2022, 07:08
Еще один уроженец Тувы погиб в Украине. Официальное число жертв из этой республики выросло до 16.
Рядовой Балчий Донгак погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
Утверждается, что рядовой служил по контракту.
Ранее, если верить официальным данным, было известно о 15 погибших в Украине тувинцах.
На этом фоне Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2 «Илим» запустит в Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат Дело Виссариона снова передали в новосибирский суд Спикер Госдумы заявил о «возвращении земель» на фоне «спецоперации»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"