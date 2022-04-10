Солдаты и Тувы и Бурятии продолжают гибнуть в Украине

Уроженцы Тувы продолжают гибнуть в Украине. Общее официальное число жертв из этой республики выросло до 15. Также растет количество погибших военнослужащих из Бурятии.

Мерген-Херел Симчитмаа и Аржаан Хомушку Аржаан погибли в Украине во время «спецоперации», сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Чиновник не уточнил в каких войсках и в каких званиях служили мужчины. Их возраст также не называется.

Ранее, если верить официальным данным, было известно об 13 погибших в Украине тувинцах.

На этом фоне Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».



Также 10 апреля паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», который публикует сведения о погибших в Украине, рассказал о гибели сержанта Виктора Янданова. Кроме того, еще 29 марта стало известно о гибели подполковника из Татарстана Дмитрия Домидонтова, оказалось, что он был командиров реактивного артиллерийского дивизиона воинской части, которая дислоцируется в Улан-Удэ.

Всего, по данным журнала «Люди Байкала», который по официальным источникам собирает данные о погибших военнослужащих из Бурятии, погибли не менее 82 человек. Но в их списке нет Янданова и Домидонтова.

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.