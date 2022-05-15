Акцию против закрытия подконтрольного сыну Чайки завода устроили под Новосибирском

© Предоставлено Андреем Никитиным

Акция против закрытия Камнереченского щебеночного завода прошла в Новосибирской области. Напротив него появились баннеры, адресованные губернатору Андрею Травникову и сыну полпреда президента РФ Артему Чайке.

Четыре больших баннера появились вдоль трассы напротив Камнереченского щебеночного завода недалеко от рабочего поселка Горный в Тогучинском районе области. Об этом Тайге.инфо сообщил активист РОТ ФРОНТа Андрей Никитин 15 мая.

На плакатах написано: «Нет — закрытию Камнереченского щебеночного завода!», «Артем Чайка! Не ты завод строил — не тебе его гробить!», «Губернатор Травников! Защищай интересы жителей, а не интересы мутного бизнеса!» и «Рабочие Тогучинского района, объединяйтесь!»

Камнереченский щебеночный завод, входящий в «Первую нерудную компанию», ушел в простой. «С 1 февраля перевели нас на 2/3 среднего, мы сидели дома. Сначала на месяц, потом сказали, что взрывные работы проведут и мы выйдем в феврале. Потом мы до конца февраля просидели дома, — говорили сотрудники. — 1 марта вышли на работу, нас заставили написать заявление до 31 марта, ту же сказку рассказали. Потом мы приехали 1 апреля, до 30-го расписались опять же на 2/3. Нет горной массы, поэтому выработка щебня остановлена. Не оплачено у них — задолженность по взрывным работам с января».

Официально региональное правительство подтверждало простой только 104 сотрудников с 1 апреля. При этом было известно, что к тому времени часть рабочих уже уволилась. Сотрудников сначала перевели на сокращенные оклады, а теперь их заставляют уволиться «безопасники из Москвы», им угрожают, писал НГС.

По данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Управляющая компания ПНК», которая руководит АО «Первая нерудная компания», принадлежит Артему Чайке (85%) и Сергею Царюку (15%). Выручка А О «ПНК» в 2021 году составила 15,8 млрд рублей, чистая прибыль — 166,6 млн.

В Новосибирской области в «ПНК» также входит Мочищенский щебеночный завод.