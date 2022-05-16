Конкурс на ремонт Октябрьского моста приостановлен в Новосибирске

© Анастасия Кораблёва
Конкурс на ремонт Октябрьского моста приостановлен в Новосибирске
16 Май 2022, 15:12

Конкурс по выбору подрядчика на ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске приостановлен после жалобы «Новосибирскавтодора». Компания заявила, что документацией не предусмотрена часть затрат, в частности — на возведение строительного городка.

Конкурс по выбору подрядчика на ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске приостановлен, следует из документов закупки.

Компания «Новосибирскавтодор» пожаловалась на действия заказчика в ФАС. В документе, среди прочего отмечено, что заказчик не включил затраты на обустройство бытового городка в смету: «Отсутствие стоимости на устройство бытового городка в расчете обоснования цены контракта делает невозможным его устройство в процессе выполнения работ ввиду отсутствия денежных средств».

Кроме того, в расчете начальной максимальной цены контракта отсутствуют затраты на разработку чертежей специальных вспомогательных сооружений, возведение которых предполагается.

Конкурс на ремонт Октябрьского моста Новосибирска объявило 27 апреля МКУ «Гормост». Работы должны пройти в три этапа — до конца 2024 года и оцениваются в сумму свыше 2,2 млрд рублей.

Подрядчику предстоит провести довольной большой список работ, в том числе ремонт дорожного полотна, тротуаров, опор, ограждения, освещения.

Октябрьский (Коммунальный) мост был введен в эксплуатацию в 1955 году. В 2021 году прокуратура Новосибирской области заявила, что эксплуатация моста создает угрозу для участников дорожного движения.

«По результатам обследования моста, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное, — отмечалось в сообщении ведомства. — При этом капитальный ремонт моста не проводился. Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения».

Прокуратура в судебном порядке потребовала разработать проектно-сметную документацию на мост


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