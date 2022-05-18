Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 75

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:17 В Амурской области на жителя Благовещенска завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии (часть 1 стати 280.3 УК), сообщило региональное управление МВД.

По версии следствия, уже после признания виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) он разместил в своем аккаунте в социальной сети «более 10 информационных постов, содержащих информацию дискредитирующую ВС РФ». По административному делу его оштрафовали на 45 тыс. рублей.

16:00 Владивостокский завод «Мазда Соллерс» сообщил РИА Новости, что из-за дефицита автокомпонентов продлевает сотрудникам отпуск. Ранее он был объявлен с 4 по 6 и с 11 по 18 мая.

Завод во Владивостоке занимается производством Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda6.

14:15 Главой фракции ЛДПР в Госдуме Р Ф избрали Леонида Слуцкого. Ранее должность занимал лидер партии Владимир Жириновский, скончавшийся в апреле.

При этом Слуцкого обвиняли в домогательствах к журналисткам Екатерине Котрикадзе, Дарье Жук и Фариде Рустамовой. Встреча Жук и Слуцкого была записана на диктофон. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.

Таким образом, Леонид Слуцкий пока не стал лидером партии, которым формально является председатель и глава высшего совета ЛДПР. Сейчас первым замом умершего Жириновского, судя по партийной иерархии, остается томский депутат Госдумы Алексей Диденко.



14:03 Спецназ, ворвавшийся к директору сайта «Усть-Кут24» Алексею Тупицину 13 мая, перед этим перепутал квартиры. Об этом пишет само издание 18 мая. Обыски проходили одновременно в Иркутске и Усть-Куте, но в Иркутске силовики вломились не в жилье Тупицина, а в квартиру, которая была на этаж выше.

«Там хозяина квартиры положили на пол, криками потребовали представиться, а когда услышали незнакомую фамилию, то дали мужику по почкам, сказав ***** [не ври] Потом спросили где Тупицин и еще раз ударили, услышав отрицательный ответ, — пишет „Усть-Кут24“. -Только после этого следователь догадалась идентифицировать человека и, обнаружив промах, сказала никуда не выходить из квартиры, и извинилась „за техническую ошибку“. В это время за процедурой избиения мужчины наблюдали трое маленьких детей и супруга. Сам пострадавший работает в строительной компании, и у них на днях таким же образом арестовали директора. Мужчина подумал, что его руководитель что-то наговорил на него и поэтому сопротивлялся».

Самого Тупицина позже скрутили и прижали к стене. Но он наотрез отказался представляться и два раза подряд на камеру видеофиксации, послал силовиков «туда же, куда украинские моряки послали „русский корабль“».

Тупицина и его супругу задержали утром 13 мая. Весь день они не выходили на связь. В итоге только вечером стало известно, что их допрашивали в качестве свидетелей по одному из дел против Алексея Навального. У них забрали телефоны и ноутбуки.

13:37 «АвтоВАЗ» продлил простой для части сотрудников до 27 мая, передает РБК. Линии стоят из-за дефицита комплектующих.

«Простой на предприятии действует уже неделю, вводился он и с 11 по 13 мая. До этого АвтоВАЗ возобновлял производство в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля», — пишет издание.

13:23 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 25 мая.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.



13:20 Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса.



12:24 В Иркутске так.

Фото t. me/irk_insider



11:40 Кубометр доски дюймовки за год в Забайкалье подорожал с 7 тыс. до 20 тыс. рублей. Об этом заявил депутат краевого заксобрания Владимир Иванов.

«Мы разговаривали с арендаторами, которые объяснили, что цена на пиломатериалы растет из-за роста цен на арендные платежи, ГСМ, запчасти и строительство новых дорог для освоения лесосек», — попытался объяснить причины повышения цен замминистра природных ресурсов региона Заур Аппоев (цитата по «МК Чита»).

10:40 Клиенты Сбербанка пожаловались в Центральный банк РФ на потери миллиардов рублей от сложных финансовых продуктов, подобранных компанией. Несколько частных инвесторов направили письмо регулятору, узнал «Ъ».

«Речь идет о структурных нотах Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк. После того как российский банк попал под санкции, эмитент досрочно погасил бумаги, а инвесторы, как следует из письма, потеряли „90% и более своих денежных средств“. Инициативная группа оценила объем подобных проданных Сбербанком продуктов в сумму около 100 млрд рублей, а количество пострадавших инвесторов — „как минимум в сотни человек“», — пишет издание.

«Части инвесторов не были выданы на подписание даже финальные условия приобретаемых продуктов, а выдавались лишь промежуточные индикативные условия, не содержащие ни конечных цен, ни конечных цифр», — говорится в письме.

10:10 Россия столкнулась с дефицитом белой жести, которую используют для производства рыбных консервов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице- премьера РФ Виктории Абрамченко.

В Росрыболовстве пояснили, что импортные поставки жести и банок из нее в Россию сократились из-за «новых экономических условий», а теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у России было несколько импортеров металла и тары, отмечено в протоколе. Российские заводы по производству рыбных консервов обычно закупали белую жесть для банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. У крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они все равно зависимы от иморта металла.



По данным «Рыбного союза», консервы уже подорожали на 28% в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Сейчас цена банки шпрот в среднем составляет 116 рублей, а кильки — 67 рублей, уточнили в союзе. Помимо подорожания тары, на увеличение себестоимости большое влияние оказал рост цен на продукты, необходимые для производства — масло, специи, овощи и сахар.

Главное на утро 18 мая



• Баргузинский районный суд Бурятии оштрафовал на 40 тысяч рублей беременную учительницу английского языка Елену Багаеву за разговор со школьниками о «спецоперации», сообщили «Люди Байкала».



«Нельзя желать смерти украинцам и испытывать к ним ненависть, они такие же люди, как мы <…> Но мы не потеряли никаких часов, с этим классом мы ушли далеко по темам вперед. Возможность такого разговора — была. Ну, и в конце ребята согласились со мной — да, надо жить в мире и спокойствии», — рассказала Багаева.

Одна из школьниц записала разговор на диктофон, и ее мать донесла на учительницу за «антироссийскую пропаганду». При этом Багаева рассказала, что аудиозапись была смонтирована. Коллеги поддерживают педагога, сейчас она в отпуске, а затем планирует выпустить свой 11 класс и уйти в декрет.

• «Применение цифровых технологий должно быть ограничено этикой», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Он также выступил против ювенальной юстиции, и утверждает, что «будет рассмотрен в первом чтении законопроект о запрете для иностранцев покупать в России детей, пользуясь услугами суррогатных матерей».

«Мы пересмотрим международные соглашения: Россия вышла из Совета Европы, на очереди — выход из ВОЗ и ВТО, а также других соглашений, приносящих вред, а не пользу», — уверен единоросс.

Толстой написал, что «этими и другими вопросами займется межфракционная депутатская группа, созданная в Госдуме по благословению Святейшего Патриарха».

• Полицейские пришли домой к жителю Москвы после сообщения скорой помощи о том, что он гражданин Украины. Врачи донесли в МВД, что мужчина — «большой крепкий парень с Украины», передает ОВД-инфо**.

Сотрудники полиции решили проверить законность его пребывания в квартире, отключили свет, стали ломиться в дверь и угрожали вызвать МЧС для взлома двери. Когда мужчина открыл, его забрали в отделение из-за того, что тот живет не по прописке.

• Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов («Единая Россия») предложил бороться с вандализмом с помощью избиений людей.

«А что нам мешает тех же казаков привлекать. Есть федеральный закон о казачестве. Нагайкой пару раз по заднице, и все. Давайте поговорим с ними об охране объектов от вандализма. Воспитательный эффект будет очень хорошим», — заявил Алексей Орлов (цитата по itsmycity.ru).

• Финская государственная энергетическая компания Gasum отклонила требование России оплачивать поставки газа в рублях и решила обратиться в арбитраж.

При этом, как пишет газета Helsingin Sanomat, природный газ не является важным источником энергии для Финляндии. В 2021 году на долю газа приходилось 5% от общего потребления энергии.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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