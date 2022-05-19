Новосибирское правительство расторгло соглашение с «дочкой» группы «ВИС»

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Новосибирское правительство расторгло скандальный договор с «Экологией-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов. Но чиновники сохранили для компании статус регионального оператора, который собирает деньги с населения.

«Концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, было не до конца проработано и структурировано, по нему в 2018 году возникли вопросы, в том числе по расположению земельных участков для строительства полигонов. Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения», — заявил губернатор Андрей Травников 19 мая (цитата по его пресс-службе).

По словам Травникова, готовится новый конкурс, и для строительства мусорного полигона на правом берегу Оби будет подобран новый участок.

«Мы понимаем мотивы принятого концедентом решения. К сожалению, условия для реализации проекта в параметрах, заложенных в соглашение, подписанное в 2016 году, не наступили», — отметили в пресс-службе петербургской группы «ВИС», контролирующей «Экологию-Новосибирск».

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.

«Сотрудничество с „Экологией Новосибирск“ как региональным оператором мы продолжаем», — добавил Травников.

При этом именно наличие концессионного соглашения на строительство полигонов было одним из формальных доводов для конкурсной комиссии по отбору регоператора.

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».