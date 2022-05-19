Более 30 тувинцев погибли в «спецоперации» в Украине
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Еще четверо уроженцев Тувы погибли при «спецоперации» в Украине. Среди них большинство — рядовые.
Рядовые Айыжы Оюн, Артыш Араптан и Шораан Чымба, а также старшина Сергей Сат погибли в Украине во время «спецоперации». Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг («Единая Россия»).
«Разделяю боль утраты вместе с родными и близкими погибших», — отметил чиновник.
Ни дата смерти, ни возраст убитых не называются.
По официальным данным, в Украине погиб уже 31 уроженец Тувы. На этом фоне глава республики Владислав Ховалыг рассказывал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации».
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