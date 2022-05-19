Число погибших в Украине омских военных превысило 40
19 Май 2022, 08:50
«Любовь к Отчизне и готовность наших военных по первому зову встать на ее защиту — то, чем всегда была сильна Россия. Омские воины показали пример высочайшего патриотизма», — цитирует губернатора Александра Буркова его пресс-служба.
Еще трое военнослужащих из Омской области погибли в Украине. Общее официальное число убитых превысило 40.
Лейтенант Никита Пахомов, ефрейтор Азамат Хаиржанов, рядовой Станислав Манахов погибли «при исполнении воинского долга на Украине», говорится на сайте регионального правительства. Сообщение выпущено под заголовков «Пример высочайшего патриотизма».
«Любовь к Отчизне и готовность наших военных по первому зову встать на ее защиту — то, чем всегда была сильна Россия. Омские воины показали пример высочайшего патриотизма», — цитирует губернатора Александра Буркова его пресс-служба.
Ни возраст погибших, ни дата смерти, ни обстоятельства губернатор не уточнил.
По последним официальным данным, в Украине погибли около 42 солдат из региона.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Житель Новокузнецка поджег бездомного, чтобы инсценировать свою смерть «А вот Россия – никогда». Историк Андрей Зубов объясняет, почему Песков не прав Иркутянам отказывают в обещанных Путиным выплатах из-за «автохлама» и отсутствия официального заработка Красноярский сенатор заявил о провале «импортозамещения» Мистический балет «Жизель» покажут новосибирцам
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo