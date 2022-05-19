Число погибших в Украине омских военных превысило 40

Еще трое военнослужащих из Омской области погибли в Украине. Общее официальное число убитых превысило 40.

Лейтенант Никита Пахомов, ефрейтор Азамат Хаиржанов, рядовой Станислав Манахов погибли «при исполнении воинского долга на Украине», говорится на сайте регионального правительства. Сообщение выпущено под заголовков «Пример высочайшего патриотизма».

«Любовь к Отчизне и готовность наших военных по первому зову встать на ее защиту — то, чем всегда была сильна Россия. Омские воины показали пример высочайшего патриотизма», — цитирует губернатора Александра Буркова его пресс-служба.



Ни возраст погибших, ни дата смерти, ни обстоятельства губернатор не уточнил.

По последним официальным данным, в Украине погибли около 42 солдат из региона.