Красноярский сенатор заявил о провале «импортозамещения»

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Сенатор Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Он представляет Красноярский край и стал соавтором многих репрессивных законов последних лет.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Так Клишас прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, „иглу“».

Клишас («Единая Россия») представляет в Совфеде РФ Красноярский край. За последние годы он стал соавтором многих репрессивных законов.

Отметим, что прокурор Новосибирской области Яков Хорошев уже направил губернатору Андрею Травникову («ЕР») представление по итогам «исполнения требований законодательства в сфере импортозамещения в гражданских секторах экономики». «Организация работы по импортозамещению в Новосибирской области не соответствует методическим рекомендациям по подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденным приказом Минэкономразвития Р Ф от 10 марта 2016 года, <…> и стратегии национальной безопасности РФ», — говорилось в документе.

«В условиях введенных в 2022 году санкций такая организация работы в сфере импортозамещения в Новосибирской области не отвечает национальным интересам России по устойчивому развитию российской экономики на новой технологической основе и стратегическим национальным приоритетам по обеспечению экономической безопасности, — говорилось в представлении. — <…> Просчеты руководителей органов исполнительной власти Новосибирской области в планировании работы по импортозамещению в условиях международных санкций могут повлечь срыв производственных цепочек и цепочек поставок на территории региона».