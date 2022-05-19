Красноярский сенатор заявил о провале «импортозамещения»
Сенатор Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Он представляет Красноярский край и стал соавтором многих репрессивных законов последних лет.
«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас в своем телеграм-канале.
Так Клишас прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, „иглу“».
Клишас («Единая Россия») представляет
Отметим, что прокурор Новосибирской области Яков Хорошев уже направил губернатору Андрею Травникову («ЕР») представление по итогам «исполнения требований законодательства в сфере импортозамещения в гражданских секторах экономики». «Организация работы по импортозамещению в Новосибирской области не соответствует методическим рекомендациям по подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденным приказом Минэкономразвития Р Ф от 10 марта 2016 года, <…> и стратегии национальной безопасности РФ», — говорилось в документе.
«В условиях введенных в 2022 году санкций такая организация работы в сфере импортозамещения в Новосибирской области не отвечает национальным интересам России по устойчивому развитию российской экономики на новой технологической основе и стратегическим национальным приоритетам по обеспечению экономической безопасности, — говорилось в представлении. — <…> Просчеты руководителей органов исполнительной власти Новосибирской области в планировании работы по импортозамещению в условиях международных санкций могут повлечь срыв производственных цепочек и цепочек поставок на территории региона».