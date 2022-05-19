Вице-спикер новосибирского заксобрания захотел запретить новосибирцам самокаты

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Зампред новосибирского заксобрания Андрей Панфёров («Единая Россия») предложил запретить в городе движение электросамокатов. Чиновники и кикшеринговые компании договорились создать рабочую группу.

В мэрии Новосибирска прошло совещание по вопросу о «полном запрете движения электросамокатов», сообщило движение «Комфортный регион». Инициатором выступил депутат заксобрания Андрей Панфёров. Он обосновал свои требования безопасностью пешеходов и пользователей самокатов.

«Этот безобидный, на первый взгляд, транспорт вызвал волну ДТП, в том числе с тяжелыми травмами, — говорилось в письме Панфёрова в мэрию. — <…> К сожалению, из-за некачественного дорожного дела пользователи средств индивидуальной мобильности во врем передвижения реально могут убить, как минимум — покалечить себя и других граждан».

В формулировке, предложенной депутатом, запрет распространяется не только на прокатные самокаты, но и на личные.

«Что являлось основным критерием, что вы этот бизнес пустили в город?» — задал вопрос уже на самом совещании Панфёров.

90% ДТП приходит на частные самокаты, которые разгоняются до 70 км/час, заявил на совещании представитель кикшеринговой компании Whoosh. Он уточнил, что по уровню развития средств индивидуальной мобильности Новосибирск уже уступает только Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

В итоге Панфёров покинул заседание, которое же и иницировал, до его окончания сообщили в «Комфортном регионе». Представители бизнеса и чиновники мэрии договорились создать рабочую группу.

Ранее мэрия Новосибирска начала массово забирать самокаты с улиц. Два чиновника пострадали во время, как они утверждают, нападения сотрудников кикшеринга Urent. В компании это отрицают, писала Тайга.инфо.

