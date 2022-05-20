Число погибших в Украине иркутян превысило общие потери региона в Афганистане

© admirk.ru. Возложение цветов к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга

Общее официальное число иркутян, погибших в «спецоперации» в Украине, достигло 34. Это уже превысило потери региона за все годы боевых действий в Афганистане.

Общее официальное число погибших в Украине военнослужащих из Иркутской области достигло 34 человек. Подсчет ведут «Люди Байкала», которые подтверждают информацию из официальных источников.

Последний раз о потерях сообщалось 16 мая, когда власти Усть-Илимска и Бодайбо сообщили сразу о пятерых погибших.

При этом за девять лет боевых действий в Афганистане погибли 32 уроженца Иркутской области. Об этом писал в «Восточно-Сибирской правде» ветеран Афганистана, подполковник в отставке Юрий Тюпышев.

По данным мэрии Иркутска, в Афганистане погиб 31 военнослужащий из региона, а еще один пропал без вести. Всего же в тех боевых действиях принимали участие более 1,5 тыс. человек из Приангарья.

