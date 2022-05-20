Главного охотника Новосибирской области заподозрили в браконьерстве

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Представитель общественной организации «Российское экологическое общество» Дарья Украинцева просит прокуратуру, минприроды Новосибирской области и СК проверить главу регионального общества охотников Николая Кобыленко. В частности, активистку заинтересовали демонстрируемые охотником горы дичи, попавшие в один из материалов о Кобыленко.

Дарья Украинцева ознакомилась на сайте НГС с материалом о возможной продаже дома охотника, но, как отметила сама активистка, ее внимание привлекло другое — видео с охоты, размещенное в тексте.



«Более всего меня поразило видео, на котором руководитель Новосибирского областного общества охотников и рыболовов Кобыленко Николай Иванович восседает на горе убитой дичи, хвастается, что это добыча за один только день, и всем того же желает. Во-первых, невооруженным глазом видно превышение нормы добычи. Если это трофей за один день, сколько будет убито птицы за сезон? Во-вторых, если обратиться к уставу организации, то глобальной целью или миссией этой организации является пропаганда идеологии рационального использования животного мира и других природных ресурсов», — написала Украинцева.

Она уточнила, что попросила сделать проверку возможного превышения Кобыленко норм добычи и правомерности и допустимости с моральной точки зрения руководителю подобной организации «хвастаться горой убитой им за один только день дичи».

Николай Кобыленко возглавляет областную организацию уже более 20 лет. Ее чистый убыток в 2020 году составил 6 млн рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», Кобыленко также выступает совладельцем ООО «Буг» в сфере недвижимости.

Вокруг главного охотника региона периодически возникают скандальные ситуации — то на него просят завести уголовное дело из-за продажи недвижимости общества охотников, то жалуются президенту Владимиру Путину на его решения — в частности, на передачу угодий из одного района в введение другого.