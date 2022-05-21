Глава «Алтай-форест» объявил голодовку: его не выпускают из СИЗО даже после решения Верховного суда

© Николай Бушков

Верховный суд РФ постановил освободить из СИЗО главу компании «Алтай-форест» Николая Бушкова, подозреваемого в самовольной рубке деревьев. Однако Алтайское ГУФСИН не выпустило его из-под стражи. Бизнесмен объявил голодовку.

18 мая Верховный суд постановил выпустить гендиректора компании «Алтай-форест» Николая Бушкова под подписку о невыезде. Однако управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева сообщает, что он до сих пор под стражей.



«Его до сих пор держат в СИЗО. Потому что якобы „нет бумаги“ с синей печатью, отправленной из Москвы фельдъегерской связью. Решение Верховного суда было оглашено непосредственно в СИЗО, Бушков участвовал в заседании по видеосвязи. Если бы заседание проходило в любом барнаульском суде, Бушков был бы немедленно освобождён. А из СИЗО его не выпускают, хотя признают, что получили из Верховного суда документ по электронной почте», — написала Гребнева в соцсети.

По словам юриста, Бушков объявил голодовку.

Гендиректор компании «Алтай-форест» Николай Бушков был задержан в марте 2021 года в Новосибирске и перевезён в Барнаул, где с тех пор и содержался в СИЗО. Как ранее сообщалось, ему вменили самовольную рубку 180 деревьев. Такого объема древесины хватило бы лишь на несколько часов работы мощностей «Алтай-фореста».

