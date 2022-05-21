ЦДЖ: Силовики упустили дело Бушкова из Алтайского края

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Уголовное дело против гендиректора «Алтай-форест» Николая Бушкова рассмотрит суд в Новосибирской области. Верховный суд РФ удовлетворил жалобу защиты бизнесмена, сменив территориальную подсудность и освободив его из-под стражи.

Тайга.инфо перепечатывает материал ЦДЖ.

Гендиректор компании «Алтай-форест» Николай Бушков был задержан в марте 2021 года в Новосибирске и перевезён в Барнаул, где с тех пор и содержался в СИЗО. В день выхода этой статьи предприниматель должен выйти под подписку о невыезде, а рассмотрение его дела перенесено в Черепановский районный суд. 18 мая так решил Верховный суд РФ. С осени прошлого года защита бизнесмена добивалась переноса рассмотрения дела бизнесмена из Октябрьского суда Барнаула в любой суд Новосибирской области. «Мы удовлетворены, что аргументы были услышаны Верховным судом. Жаль, что ради законного решения в такой очевидной ситуации приходится идти до высшей судебной инстанции, в которую не каждому удаётся достучаться», — комментирует управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева.



Одного из крупнейших лесопереработчиков Сибири закрыли в СИЗО, обвинив в самовольной рубке 180 деревьев. Такого объёма древесины хватило бы лишь на несколько часов работы мощностей «Алтай-фореста». В интервью для ЦДЖ бизнесмен утверждал, что якобы срубленные деревья на самом деле стоят на своих местах, как ни в чем не бывало. Материалы следствия, по мнению Бушкова, сформированы на недобросовестных экспертизах, не учитывающих официальные лесоустроительные материалы. Обвинение построено на показаниях подчинённых гендиректора «Алтай-фореста», записанных как под копирку — и в каждом случае без адвокатов. Свидетели дружно отказывались от защиты, как будто под страхом в противном случае оказаться среди соучастников.



По территориальной подсудности дело должен был рассматривать Тальменский районный суд. Но следствие и прокуратура продавили перенос рассмотрения из Тальменского суда в Октябрьский суд Барнаула по поводу того, что Бушкова в Тальменке все знают и он может оказать воздействие на судей. Защита настаивала на переносе в другой субъект, поскольку Октябрьский суд проявил тенденциозность в пользу силовиков по делу Бушкова.



В жалобе адвокатов указано: «именно Октябрьским районным судом г. Барнаула, каждым из судей указанного суда, в том числе и судьёй, рассматривающим дело по существу — Шалабодой А. Н. , выносились множество решений в рамках предварительного следствия по уголовному делу в отношении Бушкова Н.Т.». Защита привела 30 процессуальных решений Октябрьского суда (12 вынесено непосредственно Шалабодой) по обращениям следствия насчёт мер пресечения, обысков, прослушки в рамках дела Бушкова. Каждый раз суд поддерживал силовиков. А все попытки адвокатов обжаловать здесь действия и бездействие стороны обвинения были безуспешными. «Рассмотрение Октябрьским районным судом г. Барнаула, в частности судьёй Шалабода А. Н. уголовного дела по обвинению Бушкова Н. Т. нарушает право последнего на рассмотрение его дела справедливым и беспристрастным судом», — утверждается в жалобе.



2 марта 8-й кассационный суд общей юрисдикции в очередной раз пошёл навстречу стороне обвинения, продлив Бушкову срок содержания в СИЗО на три месяца. Дело Бушкова по необъяснимой причине зависло в Кемерово, хотя ещё в середине января стало известно, что материалы должны были уйти в Верховный суд вместе с жалобой адвокатов. В Москве должно было решиться, где рассматривать дело — в Октябрьском суде Барнаула или в любом суде Новосибирской области. Верховный суд согласился с доводами защиты.



Пока шли споры в судах, Бушков оставался за решёткой без возможности управлять компанией. В обычное время это ещё могло считаться в порядке вещей. Но изменения экономики после начала спецоперации на Украине заставили бизнесменов энергично искать возможности продолжать работу. А в заключении логистические цепочки не перестроишь. Для «Алтай-Фореста» начались трудные дни. Начались сокращения, перспективы неопределённы. На этом фоне работники предприятия обратились к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву.



«Мы не просим вмешиваться в судебные процессы, мы просим помочь нам освободить нашего директора из-под стражи и дать возможность ему работать, так как без него наше предприятие не может полноценно функционировать. Вот уже больше года он находится в СИЗО. Компания начинает приходить в упадок, объёмы производства катастрофически падают, люди вынуждены увольняться, оставаясь без единственного источника дохода для себя и своих семей», — написано в письме. Работники «Алтай-фореста» ссылались на слова Владимира Путина о том, что в тяжёлой экономической ситуации руководитель и хозяйственник «должен находиться на рабочем месте, а не в тюрьме, поднимать отечественное производство, обеспечивать людей рабочими местами, жильём, достойной оплатой труда».



«Алтай-форест» один из крупнейших работодателей в Тальменском районе Алтайского края. В компании работают жители 18 деревень. Для некоторых населенных пунктов предприятие, созданное Бушковым — единственный работодатель. В письме Серышеву указано, что до взятия бизнесмена под стражу в «Алтай-форесте» работали 650 человек, сейчас численность существенно сократилась. Письмо полпреду подписали около 500 человек.

Также сотрудники «Алтай-фореста» и жители Тальменского района обратились в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ с ходатайством об изменении меры пресечения гендиректору. Авторы письма выразили уверенность, что «дело в отношении Бушкова сфабриковано, его оговорили и пытаются осуществить рейдерский захват предприятия». Неизвестно, услышали ли авторов письма в Верховном суде. Но решение по жалобе адвокатов Бушкова ставит под сомнение обоснованность решений нижестоящих инстанций по этому делу и увеличивает шансы на объективную оценку дела.

ЦДЖ, 20 мая 2022