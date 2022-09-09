ЦДЖ: Уроки новосибирской «школьной» концессии надо учить вовремя

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«Социальные» концессии новосибирского правительства продолжают вызывать критику. Если бы региональные чиновники учитывали позицию депутатов, проблем со срывом сроков можно было бы избежать. Теперь под вопросом оказалась сама целесообразность выбранной чиновниками модели финансирования.

Тайга.инфо перепечатывает текст «Центра деловой жизни» о «школьной» концессии.

Недовольство президента Владимира Путина срывом сроков подготовки школ к учебному году в этот раз обошло Новосибирскую область стороной, но очевидная неуспеваемость «школьной» концессии может стать поводом для претензий в 2023-м.

Резонанс от прошедшего 31 августа совещания у президента по поводу нового учебного года катится по стране. Есть результаты уже в двух регионах Сибири. Министр просвещения РФ Серей Кравцов сообщил Путину о неготовности 84 школ к началу занятий из-за срыва сроков ремонтных работ. Ситуация на этих объектах разная, и, по данным министра, большинство откроет двери до конца сентября, лишь 14 будут доведены в октябре. «Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов. Для всех ребят из этих школ обеспечены занятия в школах, расположенных рядом. Данная ситуация находится у нас на особом контроле совместно с партией «Единая Россия», особенно в Алтайском крае, республиках Башкортостан, Тыва, Курской области», — сообщил Кравцов. Несмотря на довольно мягкую подачу, глава государства был раздосадован. «Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объём работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин.

Плоды диалога проявились в Сибирском федеральном округе меньше, чем через неделю: первые уголовные дела по поводу срыва сроков работ по школам были возбуждены и в Тыве, и в Алтайском крае. Местным чиновникам можно радоваться, что Новосибирская область на сей раз не дала поводов для претензий в канун учебного года. Но регион находится в зоне риска из-за проблем «школьной» концессии, изначально вызывавшей много вопросов у депутатов Законодательного собрания.

30 июня исполнился год, как правительство предоставило в заксобрание проект концессии на строительство шести школ на 5700 мест в Новосибирске. Стоимость составляла на тот момент более 14 млрд рублей, срок реализации 15 лет. Объём вложений областного бюджета должен был составить около 8 млрд. Школы предполагалось ввести в эксплуатацию к концу 2022 года. Инициатором проекта стало ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»», входящая в федеральную группу компаний «Просвещение». Новосибирская область стала одним из 16 регионов, где были предложены к реализации подобные проекты с федеральным софинансированием.

Собственно, федеральные деньги были главным аргументом в пользу реализации концессии. Но условия проекта вызывали серьёзные опасения насчет реальности воплощения. А это значило, что регион мог бы лишиться федерального софинансирования. Депутатская рабочая группа депутатов заксобрания во главе с Ириной Диденко обсуждала условия концессии в течение месяца после внесения проекта соглашения в ЗС. В итоге были сформулированы рекомендации. Но три месяца спустя на заседании бюджетного комитета заксобрания участники рабочей группы констатировали, что в «доработанном» проекте их предложения не были учтены.

Проект концессии представляли министр экономического развития Лев Решетников и глава министерства образования Сергей Федорчук. Им пришлось отвечать на уйму депутатских вопросов, которые обычно снимаются в фазе предварительной проработки. Памятным стало заявление спикера заксобрания Андрея Шимкива о том, что министр образования выступает как камикадзе, соглашаясь на такую концессию без согласования Минюста и Минфина. «Вы нам предлагаете концессию, которая заведомо невыполнима за 2022 год, а значит, есть риск потери федеральных денег. Сейчас в тексте соглашения имеются признаки нарушения трёх федеральных законов и несоответствия в тексте документа: сначала говорится о 1 100 мест в школе, и там же про 580. Это как?» — недоумевал Шимкив.

В итоге председатель ЗС предложил не выносить вопрос о согласовании концессии на октябрьскую сессию. За месяц профильные министерства доработали проект, устранив основные противоречия, и сессия заксобрания согласовала условия, предложенные правительством. Прошёл год и можно определённо говорить о двух фактах. Первый — школы не будут построены в изначально оговоренные сроки. Второй — если будут построены, то обойдутся дороже, чем планировалось.

Еще на стадии обсуждения условий концессии депутаты сетовали на неконкретность экономики проекта. Глава минэкономразвития Решетников утверждал, что цифры прояснятся по итогам экспертизы проектов. На дворе уже сентябрь 2022-го, а цифр все нет. «Шесть школ запланировано к строительству. Концессионер сроки все сорвал — к настоящему времени зашёл в экспертизу с одним проектом из шести», — сообщил и.о. главы минстроя Алексей Колмаков на пресс-конференции 10 августа. Сложившуюся ситуацию чиновник назвал «интересной», а также сообщил, что минстрой принимает некие меры к концессионеру, «чтобы он успел в установленные сроки эти объекты построить». В этой части были бы интересны подробности: на прошлогодних обсуждениях депутаты как раз указывали на то, что штрафные санкции не будут мотивировать концессионера к ускорению.

В ходе прошлогодних дискуссий о концессии представители правительства признавали, что ввод школ к концу 2022 года слишком оптимистичен, и ссылались на позицию Минпросвещения РФ, будто бы завершение строительства к сентябрю 2023-го будет вполне ОК. Но документальных доказательств этой позиции пока ещё не представили. Сейчас уже совершенно точно придётся менять параметры соглашения. И даже сентябрь 2023-го выглядит труднодостижимой целью по вводу.

История не терпит сослагательного наклонения, но, возможно, если бы правительство учло предложения депутатов сразу по завершению деятельности рабочей группы, то успело бы внести концессию на прошлогоднюю сентябрьскую сессию. Тогда проект стартовал бы в более стабильное время и уже прошёл бы точку невозврата. Сейчас впору ставить вопрос — надо ли вообще затевать эти стройки на условиях, требующих внушительной корректировки? Хорошо было бы уточнить актуальные параметры проекта прежде, чем стремиться к точке невозврата: год отставания оборачивается дополнительными расходами в миллиарды бюджетных рублей.

«Уроки „школьной“ концессии надо учить вовремя», «ЦДЖ», 9 сентября 2022 года