Преследуйте убийц, а не поэтов. Письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

© t.me/oteatre. Евгения Беркович
Преследуйте убийц, а не поэтов. Письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук
05 Май 2023, 10:17

Открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, задержанных в Москве, опубликовала «Новая газета». Его уже поддержали сотни людей, в том числе нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, список продолжает расти.

«Новая газета» опубликовала открытое письмо в поддержку режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их подозревают по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол», который идет уже несколько лет и получал две «Золотых маски». Меру пресечения планируется избрать 5 мая.

Тайга.инфо перепечатывает письмо и присоединяется к нему: преследуйте убийц, а не поэтов. Поддержать обращение можно тут.

Мы — против того, чтобы режиссеров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль.

Мы против обвинительной лжи: в работе режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.

Мы — против того, чтобы сажали за анти-СВО стихи. Стихи Беркович стали за минувший год широко известны. Против преследования граждан по сфабрикованному обвинению. Против идеологического заказа. Против уничтожения театра и культурной среды. Против того, чтобы из театрального цеха, как в толпе на митинге, выхватывали одиночек — тех, кто не хочет уезжать из своей страны.

Она не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.

Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.

Государству стыдно терроризировать женщин!

Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!

«Новая газета», 5 мая


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