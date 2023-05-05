Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 426

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

Главное на утро 5 мая

• В Москве задержаны режиссерка Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Их подозревают по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол». Меру пресечения будут избирать 5 мая.

«Финист Ясный Сокол» — это спектакль «о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Пьесу Петрийчук первый раз прочитали на старейшем фестивале драматургическом российском фестивале «Любимовка» еще в 2019 году. Премьера спектакля прошла в театральном проекте «Дочери СОСО» в 2020 году. Он построен как судебный процесс над женщинами, которые выходят замуж за «представителей радикального ислама».

Спектакль получил четыре номинации национальной премии «Золотая маска» и выиграл две из них — «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».

По словам адвокатов, дело возбуждено по результатам некой проверки от 10 января 2023 года, пишет Медиазона*. С ее материалами не дали ознакомиться. СК также получил какое-то «заключение специалистов» по поводу текста пьесы, которые нашли в ней «признаки оправдания терроризма».

«Здесь абсолютный Хармс творится. Это катастрофа конечно. Никто ничего не понимает. Вообще», — сказал директор театра «Дочери СОСО» Александр Андриевич после собственного допроса.

• Владимирский гарнизонный военный суд отказал в компенсации троим сотрудникам Росгвардии, утверждавшим, что получили травмы, попав под обстрел в Украине. Иван Тезиков, Вадим Носов и Вагиф Видади-оглы Абдуллаев требовали обещанные властями выплаты.

24 февраля 2022 года их в составе ОМОН «Невский» направили в Украину, и 3 марта они попали попали «под минометный обстрел, вследствие чего получили ранения», сказано в решении суда. Они «постоянно испытывали сильную головную боль, тяжесть в голове, боли в шейном и поясничном отделах позвоночника, нечеткость зрения, ухудшение сна, головокружение».

Суд решил, что «дата и время получения травмы документально не установлены» и отклонил иск.

• Сайт экс-депутата Саратовской областной думы от КПРФ, популярного оппозиционного политика Николая Бондаренко заблокирован на территории РФ.

Роскомнадзор обратилась в суд с иском к Бондаренко об «установлении ограничения доступа» в связи с «неисполнением обязанности организатора распространения информации» (реестр ОРИ). Сайты, внесенные в этот реестр, обязаны хранить данные российских пользователей полгода и передавать их по запросу правоохранительных органов. Заводской райсуд Саратова в стал на сторону РКН, а облсуд отклонил апелляцию политика.

• Власти Санкт-Петербурга призвали местные предприятия помочь с набором контрактников для «спецоперации», узнала «Фонтанка».

Глава Выборгского района города Василий Сажнов вместе с начальником райотдела петербургского военкомата Александром Бажимовым выступили перед представителями крупнейших предприятий. Военком утверждал, что на совещании с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым были озвучены «целевые показатели» по отправке в зону «спецоперации». «Сейчас нам надо отправить в полтора раза больше, [чем во время мобилизации]», — заявил он.

«Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить», — добавил военком.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.