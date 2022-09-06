Ивану Сафронову: «Ты не сдался — и не сдашься теперь»

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Редакция «Коммерсанта» опубликовало письмо к своему бывшему специальному корреспонденту Ивану Сафронову. Российский суд приговорил его к людоедскому сроку за то, что он хорошо делал свою работу.

Мосгорсуд приговорил бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о «госизмене» к 22 годам колонии. Утверждалось, что журналист якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту Мартину Ларишу именно нескольких статей, которые есть в открытом доступе, уточняли в сообществе адвокатов и правозащитников «Первый отдел».

Независимые российские СМИ потребовали освободить Сафронова. В СИЗО ему не позволяли встречаться или созваниваться с близкими, обещали сделку в виде звонка матери в обмен на сотрудничество с силовиками, а в суде в прениях прокуратура прямо предлагала 12 лет колонии в обмен на признание вины. Журналист не согласился, он полностью отрицает вину.

Тайга.инфо дословно перепечатывает письмо «Ъ» Ивану Сафронову.

Ивану Сафронову от редакции «Ъ»

111020, г. Москва, Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО №2 ФСИН РФ



Сафронову И. И.

Привет, Ваня.

Твои заметки много раз были на первой полосе «Ъ». С 7 июля 2020 года здесь часто публиковались материалы о тебе. А теперь мы используем первую полосу, чтобы напрямую к тебе обратиться.

Здесь, в «Ъ», работают люди, которые помнят, как ты только пришел в журналистику. Как ты учился писать заметки. Как стал находить эксклюзивы и получать свои бесчисленные премии за лучший материал номера. И как сам стал лучшим в своей теме. Помнят, сколько раз «Ъ» благодаря тебе оказывался во всех топах новостей. Как ты обгонял всех конкурентов.

Помнят, как и почему ты вынужден был уйти.

В «Ъ» есть люди, которым повезло работать вместе с тобой. Которые помнят, что самый унылый серый день становился светлее, когда ты заходил в редакцию. Помнят, как ты шутишь и смеешься, как ты рассказываешь анекдоты и произносишь тосты. Как крепко ты жмешь руку. Помнят, что ты никогда не зазнавался. Помнят, что ты всегда готов помочь — и по работе, и в жизни.

И каждый день помнят, что не смогли помочь тебе.

А еще в «Ъ» есть люди, которые никогда с тобой не общались. Которые пришли в редакцию за последние три года и знают тебя только по открытым источникам (прости эту грустную шутку). Знают тебя по рассказам коллег, по статьям о тебе.

И по твоим статьям. Они ведь очень часто выпадают в поиске, когда надо собрать бэк или изучить историю вопроса.

Сегодня мы все хотим сказать тебе — Ваня, ты настоящий журналист. Ты большой профессионал. Ты очень хороший человек.

Мы не услышали никаких публичных доказательств твоей вины. И уверены: в другое время, в другой ситуации ты был бы оправдан. Да и дела такого изначально, возможно, не было бы.

Но времена не выбирают. Зато можно выбрать, каким быть в эти времена. И ты сделал свой выбор. Эти два года ты был образцом достойного поведения. Ты не сдался — и не сдашься теперь. Мы знаем, что ты выдержишь все испытания. Мы любим тебя, мы верим в тебя.

Мы ждем тебя.

«Ъ», «Ивану Сафронову от редакции „Ъ“», 6 сентября 2022 года