Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 79

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти решили отрицать антитоталитарный характер романа «1984».

12:24 Зеленые ленты на улицах Барнаула.

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10:18 Риск конфликта между мировыми державами возрос, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах, — считает Милли (цитата по ТАСС). — США вступают в мир, который становится более нестабильным».



Главное на утро 22 мая

• Санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в России, признал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — отметил чиновник.



• Представитель МИД РФ Мария Захарова решила отрицать, что роман Джорджа Оруэлла «1984» описывает тоталитаризм.

«Оруэлл писал про конец либерализма, — утверждает чиновница (цитата по E1). — Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма».

Роман Оруэлла был издан в 1949 году после Второй Мировой войны. Он сам в своих эссе прямо говорил, что все его произведения после Гражданской войны в Испании (1936−1939 годов) были прямо или косвенно против тоталитаризма, который отрицает свободу личности. Более того, самая распространенная трактовка прообраза «Большого брата» — это советский диктатор Иосиф Сталин.

• Десятки активистов-анархистов захватили виллу в городе Бургау на озере Аттерзе в Австрии, которой, по их словам, владеет глава госкорпорации «ВЭБ.РФ», бывший вице-премьер России Игорь Шувалов. Об этом пишет Salzburger Nachrichten. Из окон здания вывесили баннеры с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами» и «Свободный доступ к озеру», активисты потребовали превратить особняк в жилье для беженцев и бездомных.

Вечером приехавшие полицейские вступили с ними в переговоры.

В декларации Шувалова за 2021 год сказано, что у него и супруги есть в пользовании жилой дом в Австрии площадью около 1,5 тыс. кв. метров.

• На председателя камчатского отделения «Яблока», журналиста Владимира Ефимова завели уголовное дело за повторную «дискредитацию армии» (ч.1 ст. 280.3 УК). Ранее он был дважды оштрафован на 30 тыс. рублей по административным делам о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

В доме Ефимова прошел обыск, журналиста закрыли в изоляторе временного содержания. «Лидер камчатского „Яблока“ активно выражал свою политическую позицию в интернете и испытывал прессинг силовых структур в связи с пацифистской позицией», — отметили в партии.

Владимир Ефимов был одним из организаторов первой в СССР негосударственной независимой телевизионной компании ТВК и 18 лет был ее главным редактором. В январе 2021 года получил высшую награду регионального отделения «Союза журналистов России» «Журналистская слава Камчатки».

• Экс-министра транспорта РФ, вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова назначили новым директором «АвтоВАЗа».



Напомним, «АвтоВАЗ» был подконтролен российской «дочке» концерна Renault и госкорпорации «Ростех». После ухода Renault из России из-за событий в Украине 68%-я доля французского концерна в «АвтоВАЗе» перешла в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО «Рено Россия» теперь владеет правительство Москвы.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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