Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 76

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Выборы губернаторов и депутатов, похоже, оставляют.

18:05 Мама жены независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, которую увезли на допрос, вышла на связь.

«Кроме техники, у нее изъяли ключи от нашей квартиры и квартиры бабушки (они и туда собрались идти грабить?) и 4 тыс. рублей, — сообщила супруга Бойко Кристина в твиттере. — Также забрали все бумаги по работе с детьми (она специалист по детям с СДВГ и аутизмом). Плачет, говорит, как теперь работать».

17:57 Центральный банк РФ предложил запретить покупку иностранных акций на индивидуальный инвестиционный счет. Об этом сообщило РБК со ссылкой на заявление глава брокерской ассоциации Научной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Индивидуальный инвестиционный счет, как правило, выгоднее для долгосрочных инвестиций.



17:26 Поставщик рыбной продукции из Беларуси «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и другие) приостановил ввоз в Россию семги и форели. Об этом пишет «Ъ».

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в РФ запрещен внутренним продуктовым эмбарго 2014 года. Но после 24 февраля и волны санкций этот канал, как и поставки фарерского лосося, оказался закрыт.

«Санта Бремор» входит в белорусскую ГК «Санта» Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта», занимается недвижимостью, а также развивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах, сообщило издание. В 2013 году «Санта Бремор» купил у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко предприятие по переработке рыбы в Подмосковье.



17:18 Тещу независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, у которой прошли обыски, увезли на допрос. Об этом сообщила жена политика Кристина Бойко.

«Адвоката к ней не пускают. Связи с ней нет с самого утра, — рассказала ее дочь. — Об обыске я узнала от девушки-инвалида (слабовидящей), которая живет у мамы. Ее также обыскали и изъяли всю личную технику».



16:46 Буквы Z и V не являются «официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки», заявили в Минобороны РФ в ответ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ).

«Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах», — подчеркнул Ступин.

16:40 Новые санкции коснулись «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

15:48 На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация ВС РФ»), утверждает «МК». Причиной стала короткая речь, сказанная им на концерте в Уфе 18 мая.

После концерта, где Юрий Шевчук заявил, что «родина — это не жопа президента, которую нужно все время целовать», к нему за кулисы пришли полицейские. Зрители поддержали позицию музыканта аплодисментами.

15:12 Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета, член Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский оставил свой пост и уехал за границу.



Он также закрыл свою газету «Частный корреспондент».

«Но все мои проблемы начались раньше в 2020 году после того, как я подготовил и опубликовал первый российский национальный отчет по климату „Зеленый поворот“ в прекрасном хранилище статей о климате, которое мы собрали вместе с Web of Science. Я крайне обеспокоен кризисом климата, и в отличие от Путина, я думаю, что это эндшпиль из-за массового выброса метана из Арктики и вечной мерзлоты, который формирует метановую плоту над северными широтами и создает позитивный эффект edback loop мы не сможем многое сделать, если только у нас нет технологии. Поэтому я приехал в США, чтобы провести научный конкурс по сбору/удалению метана, только, чтобы [теперь] меня дискредитировал мой недальновидный и, видимо, кровожадный национальный лидер».

15:06 После концерта, где Юрий Шевчук заявил, что «родина — это не жопа президента, которую нужно все время целовать», к нему за кулисы пришли полицейские. Продюсер Радмир Усаев рассказал в соцсетях, что силовики изолировали Шевчука от группы, выставив у гримерки «заслон» в виде двух спецназовцев, и в течение часа вели с музыкантом беседу.

Они, по словам Усаева, хотели задержать Шевчука, но в итоге ограничились составлением протокола. По какой статье, неизвестно.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — говорил Шевчук на концерте в Уфе. Зал ответил ему аплодисментами.

15:03 Красноярский сенатор Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России.

Все подробности читайте здесь.

14:27 Под брендом «Москвич» могут начать выпускать китайские машины концерна JAC, пишут «Ведомости». Речь идет о производстве на заводе Renault, который передали мэрии Москвы.

О том, что «КАМАЗ» локализует на московском автозаводе китайские автомобили, изданию рассказали два источника, знакомые с планами компании. По словам одного из них, «КАМАЗ» ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. В то же время, как пишет издание, московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем.



О том, что на московском заводе Renault, который забрало себе городское правительство, будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», ранее заявил мэр Сергей Собянин. «Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода „Москвич“ станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — утверждал он.

14:12 В Госдуму внесен законопроект о «российском движении детей и молодежи „Большая перемена“», передает РИА Новости. Авторами стали депутаты из «Единой России».

Ранее сообщалось, что Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения РФ планируют создать очередное «общероссийское движение детей и молодежи». В качестве одного из основных кандидатов на пост лидера структуры они назвали замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова. Ранее он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был руководителем команды КВН «Четыре татарина».

«Московский комсомолец», в частности, писал, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем может быть объявлено именно 19 мая (в этот день в СССР отмечался День пионерской организации, которой в 2022 году исполнится 100 лет).



13:52 Цена на белокочанную капусту в Забайкалье выросла сразу на 82% в мае, сообщил замминистра экономического развития края Денис Рысев. Об этом пишет «Забайкальский рабочий».

Цены на лук, макаронные изделия и картофель выросли на 20−40%, добавил Рысев. При этом он утверждает, что торговые сети и предприниматели, которые заключили меморандум о сдерживании цен продолжают его соблюдать.

13:40 Самолет «Уральский авиалиний» из Москвы не смог сесть в Таджикистане. Спустя час полета, когда судно находилось над Пензенской областью, его отправили обратно в Москву, обратил внимание сайт E1.

По данным профильного телеграм-канала «Авиаторщина», причиной возвращения самолета стало отсутствие у борта разрешения прибытия в Таджикистан. При этом другие регулярные рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга и Москвы в Куляб и обратно проходили без осложнений.

В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев.

13:09 Обыск у родителей Полины Голобоковой в Новосибирске проходил в рамках постановления суда от 14 октября 2021 года, следует из копии протокола, которую опубликовал ее муж Даниил Маркелов.

Следователи хотели найти «предметы, документы и электронные носители информации, подтверждающие причастность к деятельности экстремистского сообщества, денежные средства, денежные средства, предназначенные для финансирования экстремистской деятельности».

Также следователи искали «оружие», отметила Полина Голобокова. На вопрос о том, есть ли какие-то флешки, ее отец ответил «Вы всё еще тогда изъяли», написала она в твиттере.

Возможно, обыски проходили по постановления Басманного райсуда Москвы, который 14 октября 2021 года удовлетворил восемь таких ходатайств.

12:52 Силовики пришли к родственникам независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, который находится за границей.

«Обыски у моего брата и у тещи. Связи с родственниками нет. Где они и что с ними, пока не знаю, — рассказал Бойко в своем телеграм-канале. — <…> Ничего лучше не придумали, как кошмарить родных. Нашли способ отомстить за мою деятельность».

Таким образом, сегодня в Новосибирске известно об обыска у независимого депутата горсовета Антона Картавина, по месту жительства помощницы Бойко Елены Носковец и у родителей активистки Полины Голобовокой, которая уже давно не в России.

12:09 Читатель Тайги. инфо сообщил, что не смог купить обычный белый картон в новосибирских гипермаркете «О'кей» и супермаркете «Быстроном». «В отделах канцелярии есть цветной, а белого нет», — рассказал он.



На общем сайте «О'кея», впрочем, пачку белого картона на восемь листов можно заказать за 95 рублей, но доставка доступна только по Москве и Санкт-Петербургу.

11:52 В Курской области при обстреле поселка Тёткино погиб один человек, заявил губернатор Роман Старовойт. «По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Утверждается, что по спиртзаводу было несколько «ударов». Есть раненые, пострадало несколько домов.

фото t. me/gubernator 46

11:49 В Новосибирске продолжаются обыски у активистов. На этот раз силовики пришли по месту проживания помощницы независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко Елены Носковец, сообщили в коалиции «Новосибирск 2020».



11:24 В Москве задержана корреспондентка независимого сайта Msk1.ru Вера Лупулешина. Она готовила материал о возможном изнасиловании 12-летнего ученика частной школы при Московском государственном университете и отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации, рассказало издание.

«Это не понравилось охраннику, который заявил, что его напрягает „чрезмерное движение“ у школы МГУ. Он же и задержал девушку, схватил ее и увел в пансион. Сейчас Вера находится в отделении полиции», — сообщили в Msk1.ru.

Девушку отпустили из полиции только вечером 18 мая.

11:17 Автора телеграм-канала «Сибирьмедиа», новосибирскую журналистку Елизавету Лиманскую допросили в Следственном комитете. Ранее ее вызвали в СК в качестве свидетеля из-за какого-то чужого комментария в неизвестном чате.

«Вышла из кабинета следователя. Подписала подписку о неразглашении. Не знаю того, о ком меня пытались спрашивать и что он мог натворить, понимаю только, что дело не криминальное, а, по моему предположению, возможно (ничего же говорить нельзя), политическое, — отметила Лиманская. — Лукавый следователь несколько раз повторил, что к моей профессиональной деятельности претензий не имеет, мы действительно об этом не разговаривали, не было никаких намеков или давления. Думаю, это просто совпадение, в ходе сбора инфы попал пальцем в небо».



11:12 Проблемы с ветошью в России.

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, сообщил РБК гендиректор «Лаут Ресайклинг» Евгений Садовский.

По словам Садовского, после приостановки работы в России шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья. Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, добавил директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» Александр Завгородний.

Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно, говорится на сайте фонда «Второе дыхание». Первую используют на производствах, чтобы, например, вытирать машинное масло со станков, а второе — для шумоизоляции, утеплителя, набивки для матрасов и подушек.

Ветошь, как пишет издание, закупают РЖД, авиастроители, автозаводы, ремонтные мастерские, станкостроители.

11:09 До 60% иностранного вина может пропасть с полок российских магазинов из-за санкций и проблем с логистикой, сообщил агентству ТАСС руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.

Майоров надеется, что частично нишу заполнит вино производителей из России.

10:28 Силовики также пришли к родителям активистки Полины Голобоковой в Новосибирске. При этом она еще осенью 2021 года уехала в США вместе с мужем Даниилом Маркеловым, который был помощником депутата горсовета.

«Я публично сообщал о том, что нахожусь в США», — отметил Маркелов в твиттере. Обыск в квартире родителей решили провести, несмотря на то, что «мама Полины — лежачий инвалид, ожидающий протеза тазобедренного сустава», добавил он.



10:10 В Новосибирске с утра проходят обыски у независимого депутата горсовета Антона Картавина. Они могут быть связаны с уголовными делами вокруг команды Алексея Навального. Картавин находится в статусе свидетеля, сообщила Тайге. инфо его коллега по горсовету Хельга Пирогова.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 19 мая



• Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выступил с речью о родине во время концерта в Уфе.



«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами.

• Российские власти не будут переносить единый день голосования в сентябре, прямые выборы губернаторов также решено сохранить. Это, по версии Кремля, должно продемонстрировать «нормальность ситуации», заявили источники РБК.

Напомним, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также публично заявил, что партия поддерживает сохранение выборов на фоне «спецоперации».

• Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова может состоять в одном из чатов выпускников МГУ и транслировать примерно ту же точку зрения по ситуации в Украине, что и Путин. Остальная риторика также схожа. Об этом рассказал журналист Дмитрий Колезев, получивший опубликовавший чата. Его источники подтвердили, что профиль, указанный в переписке действительно может принадлежать Воронцовой.



Воронцова может писать в чате под ником «Maria V». Maria V рассуждает о том, что «никому на Западе не нужна наша страна процветающей», сравнивает россиян с евреями в 1930-х и, судя по переписке, соглашается с тем, что «ЦРУ управляет российскими СМИ и оппозицией».

• «Сбер» получил статус IT-компании, сказано в реестре аккредитованных в России IT-компаний. Для таких структур предусмотрены сниженные тарифы страховых взносов (7,6% вместо 14%) и налог на прибыль (3% вместо 20%), а также отсрочка от армии для специалистов и льготная ипотека для них.

Но близкий к правительству источник РБК утверждает, что «Сбер» сможет претендовать на отсрочку от армии для своих IT-специалистов, так как банк не подходит для остальных льгот.

• Минэкономразвития РФ ожидает ослабление рубля к доллару и евро уже с июня. К декабрю курс доллара и евро повысится до 76,4 и 82,5 рублей соответственно, следует из прогноза чиновников, пишут «Ведомости»

Таким образом, по оценкам Минэкономики, к концу 2022 года по сравнению с маем рубль потеряет к доллару 13%, к евро — 16%.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.