Красноярский аэропорт усилил меры безопасности из-за оспы обезьян

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В аэропорте Красноярска усилен санитарный контроль. Решение связано с оспой обезьян.

«С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию края нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту „Красноярск“, — сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев 23 мая в своем телеграм-канале. — На сегодня день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий».

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки.

«Летальность варьируется в широких пределах в зависимости от эпидемии, но в документально зарегистрированных случаях составляла менее 10%. Большинство случаев смерти происходит среди детей раннего возраста. В целом, младшие возрастные группы могут быть более чувствительными к заболеванию оспы обезьян», — отметили в Роспотребнадзоре.

Вирус оспы обезьян хорошо изучен и не способен вызывать крупные пандемии, считает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Заразность вируса, по его словам, слабеет при передаче от человека к человеку, однако если он переходит от животного к человеку, то последний болеет «очень тяжело и достаточно заразно».