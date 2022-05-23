«Охрана улиц Киева» и «зачистка»: сибирские росгвардейцы рассказали следствию о своих задачах в Украине

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Участники «спецоперации» в Украине рассказали, что о переходе в чужую страну они могли знать еще до официального объявления боевых действий 24 февраля. Часть росгвардейцев покинули расположение заранее, сославшись на болезни, узнала Тайга.инфо. Это стало известно из уголовного дела главного редактора хакасского сайта «Новый Фокус», которого обвиняют в «фейках» об армии.

Верховный суд Хакасии оставил в силе арест основателя и главного редактора хакасского интернет-журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева, сообщила «Новая газета. Европа». Его обвиняют по ст. 207.3. УК по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Афанасьеву вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.

«Я не вру и не выдумываю. Я просто делал свою работу журналиста», — цитирует его послание из камеры издание. Оно пишет, что Афанасьев сидит «ровно», все в тюрьме понимают, что происходит, и сочувствуют: и арестанты, и надзиратели, и конвоиры.

В распоряжении Тайги.инфо оказались материалы уголовного дела Афанасьева, в которых есть допросы действующих и бывших сотрудников Росгвардии, которые проводил Следственный комитет России. Их вывозили на учения, предшествовавшие «спецоперации» в Украине. Они подтверждают, что часть сотрудников отказались от исполнения приказа, и показывают, как должна была идти операция по первоначальному плану.

Документы — несекретные, подписка о неразглашении материалов дела с его участников не взята, отмечала «Новая».

Редакция приводит показания силовиков с сокращениями и пояснениями.

Участники

Полицейский (водитель) моторизованного отделения взвода

Выезжая в Брянск [в начале 2022 года], мы не располагали информацией о том, что учения будут проходить на территории Республики Беларусь.

В Брянске Хакасский сводный отряд ОМОНа и СОБРа, численностью около 60 человек, жил в казармах вместе с отрядами Росгвардии из Республики Алтай и Тувы около двух недель. Из показаний силовика следует, что еще летом 2021 года на территорию воинской части в Брянске была доставлена служебная техника.

Примерно 12 или 13 февраля <…> руководство довело распоряжение, что наши отряды должны прибыть в Смоленск на территорию военного аэродрома. Туда мы уже поехали на своей технике. Командир сводного отряда [из Хакасии] Алексей К. (фамилия известна редакции) довел до нас информацию, что сводный отряд может поехать на территорию Республики Беларусь для учений. Однако эта информация на тот момент была еще неточной. В Смоленске мы проживали на территории бывшего военного аэродрома в палатках. Кроме нас [там же] были размещены отряды Росгвардии из Красноярска, Новосибирска, отряд «Витязь» из Москвы.

«При дислокации в Смоленске проживали в военных палатках, спали на изготовленных деревянных нарах. Доски для этого мы специально везли из Брянска. Сотрудники СОБРа привезли с собой кровати. При дислокации на территории Беларуси мы спали в военных палатках, также изготовили нары, которые привезли с собой из Смоленска. Сотрудники СОБРа спали также на своих кроватях, которые привезли с собой. Сотрудники ОМОНа с собой кровати не повезли в виду нехватки места на транспорте. Условия были, конечно, не как в санатории, но в любом случае все бойцы понимали, что данные условия приближены к военному времени и требовали определенных неудобств».

«Нам выдавались сухпайки. Также в Смоленске мы сами лично по своей инициативе приобретали продукты в магазине. Кроме того, два дня в Смоленске нас кормили в военной столовой».

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Насколько я помню, 20 февраля отряд из Хакасии в количестве примерно 60 человек в ночное время выдвинулся на своем транспорте в Республику Беларусь. <…> Остальные отряды также группами выехали чуть ранее, с 19 по 20 февраля. Мы выехали из Смоленска в село, не помню название, но расположено в 15 км от села Брагино в Республике Беларусь. По ходу движения по Беларуси наши отряды ни в каких военных операциях не участвовали. Нападений никто не осуществлял.

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После поступления распоряжения о передислокации сотрудников на территорию Беларуси 13 сотрудников управления Росгвардии по Хакасии (11 сотрудников ОМОН и два сотрудника СОБР) отказались далее продолжать учения, ссылаясь на плохое обеспечение, условия проживания и шли слухи. Кроме того, ходили слухи, что нас могут послать на территорию Украины для участия в военных действиях.

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22 февраля [уже в Беларуси] командир сводного отряда довел до всех бойцов, что принимал участие в оперативном совещании руководителей силовых структур. Он пояснил, что имеется большая вероятность передислокации сотрудников на территорию Украины для участия в военной операции. Предварительно было указано, что сотрудники сводного отряда должны выдвинуться на территорию Украины 25 февраля после выдвижения войск Минобороны.

Причину и основания выдвижения сотрудников сводного отряда на территорию Украины командир объяснил тем, что всем сотрудникам Росгвардии и ВС России поставлены конкретные задачи в ходе спецоперации на Украине. Задачей нашего свободного отряда и для всех остальных отрядов, которые с нами дислоцировались, была охрана улиц и перекрестков Киева.

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С учетом нашей экипировки и вооружения, нас отправили для прохождения военных учений. А в результате фактически до нас был доведен приказ, что мы будем выполнять свои обязанности по охране улиц Киева в рамках военной спецоперации на Украине. Все бойцы как бы предполагали исход наших учений в таком плане, но все же данное решение было для нас неожиданным и не совсем желанным.

Несмотря на сложившуюся ситуацию и неожиданность приказа об участии нашего отряда в военной спецоперации на территории Украины все сотрудники отряда, которые находились на территории Беларуси, согласились выполнять приказ руководства.

Движение отряда началось 24 февраля с 09:00 до 10:00 утра и осуществлялось на автомобилях «КамАЗ», броневике «Тигр», автомобиле «Урал» и БТР по асфальтированной автодороге, которая проходила через Чернобыль. <…> Движение отряда осуществлялось с другими отрядами Росгвардии, которые дислоцировались в поле вместе с нами. Количество человек было более 1 тыс. Первыми шел отряд воздушно-десантных войск, военный отряд чеченцев ушел также первым. Сводный отряд из Хакасии в общей колонне находился примерно посредине. Протяженность колонны была, наверное, более 3 км.

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Непосредственно боевые действия начались около трех часов дня 25 февраля. В этот день колонна сводного отряда была обстреляна войсками Украины в районе Гостомеля. После обстрела личный состав отряда управления Росгвардии по Хакасии не пострадал. Потерь, а также захваченных в плен и пропавших без вести не имелось. Насколько я знаю, 25 февраля пострадали и погибли сотрудники из управления Росгвардии по Кемеровской области. Полагаю, что данная информация никакой секретности не имеет.

Старший оперуполномоченный (снайпер) боевого отделения СОБР

Учения проходили с середины февраля по 24 февраля 2022 года. Я принимал участие в учениях на территории Республики Беларусь. Название территории я не запомнил, поскольку местом нашей дислокации была пересеченная местность, расположенная в Гомельской области.

<…> 24 февраля с 08:30 до 09:30 [командир сводного отряда] отдал приказ о выдвижении на территорию Украины. В 10:00 наша колонна выдвинулась с места дислокации. <…> Причина и основания выдвижения сотрудников сводного отряда на территорию Украины нам не сообщались.

Приказ о выдвижении на территорию Украины сотрудниками СОБР был воспринят спокойно, поскольку наша работа заключается в выполнении приказов руководства, мы начали грузиться в машину. Как восприняли данный приказ сотрудники ОМОН мне неизвестно, поскольку они проживали отдельно от нас.

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СОБР передвигался на «КамАЗах» и «Тиграх». <… >Сотрудники Росгвардии действительно передвигались без тяжелой техники, которая была в колонне Минобороны РФ , которая прошла первым эшелоном.

Полицейский-боец оперативного отделения опервзвода ОМОН, прапорщик полиции (прошел командировку в Ингушетию)

Из Хакасии я выдвигался в составе отряда ОМОН, СОБР и военнослужащих управления Росгвардии по Хакасии. Когда прибыли в Смоленск, там была сформирована группировка из нескольких регионов: Хакасия, Тува, Республика Алтай. <…> В составе данной группировки я принимал участие в учениях на территории Беларуси.

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Дислоцировался [с 22 февраля] недалеко от границы с Украиной. <…> 24 февраля от начальника сводного отряда [получил приказ о выдвижении в Украину]. <…> Он сказал, что для выполнения специальной операции. Подробностей нам никто не сообщал.

«Еще когда мы дислоцировались в Смоленске, то уже тогда была неподтвержденная информация (слухи), что возможно мы после прибытия на территорию Беларуси будем участвовать в военной операции на территории Украины. 11 человек из нашего отряда, а именно из ОМОН, написали рапорта об увольнении. Это было 20 или 21 февраля».

Мы двигались своей колонной. Колонна ВС РФ двигалась самостоятельно недалеко от нас. <…> Как я знаю, первыми под обстрел попали сотрудники сводного отряда из Красноярского края. Это было 25 февраля. <…> То, что были потери в Красноярском и Кемеровском СОБР, я узнал 5 марта, когда находился в госпитале в Санкт-Петербурге.

Этот же сотрудник заявил следователю, что находился в Украине по 4 марта, но «был травмирован, в связи с чем отправлен в госпиталь, а затем в Хакасию»: «Наш сводный отряд попал первый раз под обстрел 25 февраля около Гостомеля, однако никто из сотрудников не погиб и не был ранен. В ходе обстрела был уничтожен только один „КамАЗ“».



Также следователь спросил его о том, что разведка, по данным Афанасьева, якобы могла не проводиться: «Доводы редактора не соответствуют действительности. О проведении разведки нам бы и никто не сообщил. У нас были другие цели и другие задачи — зачистка территории».

Отказники

Бывший полицейский-боец оперативного взвода ОМОН (с 2016 по март 2022 года), прошел шесть командировок на Северный Кавказ

Из Хакасии я выдвигался в составе отряда ОМОН, СОБР и военнослужащих (связисты, тыловое обеспечение, водители) управления Росгвардии по Хакасии.

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Мы жили в палатках, которые всегда берем с собой на учения. Спали мы в спальных мешках на деревянных настилах, на которых лежит утеплитель. То есть условия были нормальные для проживания. Такие же условия у нас и в любых других учениях, связанных с выездом в полевые условия помимо того, что в палатке проживало больше сотрудников, чем обычно.

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Когда прибыли в Смоленск, то там была сформирована группировка, состоящая из нескольких регионов. Пребывая в Смоленске 19 февраля 2022 года, я и несколько моих коллег написали рапорта на увольнение по причине осложнения здоровья.

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Мне неизвестно, когда сотрудники сводного отряда прибыли на территорию Республики Беларусь, так как 20 февраля 2022 я убыл из Смоленска в Москву для дальнейшей отправки в Абакан.

Бывший полицейский-боец, высотник оперативного отделения ОМОН, дважды был в командировках в Ингушетии

Из Хакасии я выдвигался в составе отряда ОМОН, СОБР и военнослужащих (связисты, тыловое обеспечение, водители) управления Росгвардии по Хакасии. Когда прибыли в Смоленск, то там была сформирована группировка, состоящая из нескольких регионов. Пребывая в Смоленске 19 февраля, я и несколько моих коллег написали рапорта на увольнение по собственному желанию.

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Командование Росгвардии

Следствие также допросило замначальника управления Росгвардии по Хакасии (имя известно редакции). Он подтвердил, что сводный отряд после учений под названием «Заслон-2022» вошел на территорию Украины.

Он утверждал, что отряд из Хакасии обошелся без потерь и раненых, хотя семь человек каким-то образом все-таки получили травмы: «Среди сотрудников СОБР и ОМОН управления с начала проведения спецоперации до настоящего времени лиц, получивших ранения не имеется. Имеются семь сотрудников, получившие травмвы в ходе выполнения задач специальной военной операции. Пропавших без вести или погибших сотрудников СОБР и ОМОН управления с начала проведения спецоперации до настоящего времени нет».

Высокопоставленный силовик подтвердил следователю, что 11 сотрудников ОМОН были уволены 21 марта по пункту 9 части 3 статьи 82 ФЗ-342 от 30 ноября 2011 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника войск национальной гвардии».

Уголовное дело

Оперативное сопровождение дела вела ФСБ. Лейтенант из этой службы в своей справке еще перед возбуждением дела утверждал, что цель самой публикации журналиста была в «желании исказить события, происходящие в зоне спецоперации, а также цели и задачи, осуществляемые ВС РФ». «Мотивом поступка является негативное отношение Афанасьева к проведению ВС РФ специальной военной операции», — посчитал он.

Отметим, что лингвистическую экспертизу по делу Афанасьева доверили Ольге Якоцуц. Она известна по другим громким делам. Якоцуц была экспертом в уголовном деле защитницы хакасской культуры Лидии Баиновой, писала Тайга.инфо. Ее обвиняли по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремизму) из-за поста о притеснении коренных жителей Хакасии. Например, Баинова рассказала читателям, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что «вход туда только русским». Тогда Якоцуц усмотрела в посте Баиновой «национальную конкуренцию», а в словах «Как же задолбал национализм в Абакане» и «Уважайте хакасов» эксперт обнаружила «националистические настроения»: «Данные призывы являются формой вербально оформленного психического воздействия на сознание и волю представителей хакасского этноса с целью побудить их к совершению определенных действий: заставить русских „уважать, не оскорблять хакасов“».

Та же Якоцуц вместе с преподавателем Хакасского госуниверситета (ХГУ) Юлией Байковой заказывали повторную экспертизу по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвинявшейся в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК) за колонку о причинах взрыва в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Ее приговорили к штрафу 500 тыс. рублей. Позже Якоцуц даже пыталась судиться с Прокопьевой из-за ее высказывания о качестве экспертов.

В 2009 году Ольга Якоцуц участвовала в выборах от «Единой России», в 2018 году — от «Патриотов России». Ее также называли местным представителем ОНФ. Сейчас ей принадлежит ООО «Консорциум».

В материалах дела также есть два сторонних свидетеля, которые не имеют отношения к Росгвардии, Александр Валь и Сергей Сериков. Их допрашивал тот самый следователь ФСБ, который готовил «справку». В допросе фигурирует только статья Афанасьева и один и тот же вопрос о том, где и когда эти люди прочли материал. Ответы были однотипными: свидетели утверждают, что у них сложилось «негативное» впечатление от текста и его «негативном влиянии на общественное сознание» из-за того, что написанное «не находит своего подтверждения в официальных источниках информации».

Интересно, что Александр Валь упоминался как участник семинара общественной палаты Хакасии, который проводился для участия в конкурсе президентских грантов. А на его странице во «ВКонтакте» есть фото в майке «Молодой гвардии», а в качестве места работы указан паблик «Время сильных». Это сообщество на 1,7 тыс. подписчиков называет себя «патриотическим информационно-аналитическим порталом», но вместе с постами в поддержку «спецоперации» размещает публикации негативного характера про губернатора Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ). Паблик также цитирует один из телеграм-каналов с похожей. риторикой в отношении оппозиционного губернатора.

Адвокат Владимир Васин считает, что уголовное дело Афанасьева было возбуждено незаконно, поскольку просто «нет состава преступления, предусмотренного ст. 207.3. УК РФ».