Почему ученые из Европы и Китая перестали приезжать в Россию

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Пандемия сократила международные контакты российских ученых, а в 2022 году ситуация станет еще хуже. Тайга.инфо пересказывает доклад экспертов Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

Куда уезжают ученые



Во время пандемии сократились международные научные контакты. Если в 2019 году за границу отправились работать или учиться сотрудники 151 научной организации, то в 2020 году это число упало до 93, а в 2021 году составило 106.



Почти три четверти — 72,9% — уехавших ученых составляют исследователи, работающие в естественных науках, 14,6% — в технических, 5,9% — сельскохозяйственных, 4,2% — гуманитарных, 1,7% — медицинских, 0,6% — общественных.

Чаще всего исследователи выезжали за рубеж на относительно короткий срок — от 3 до 12 месяцев. Поездки на 2 года и более встречались примерно в 10% случаев. Основными принимающими странами были Германия, Франция, Вьетнам, США и Швейцария, а до пандемии в их число входил Китай.

Сколько ученых приехало в Россию

В среднем в 2019—2021 годах примерно 30% российских научных организаций принимали на работу иностранных исследователей и преподавателей. Четверть из них находились в Москве, примерно 10% — в Новосибирской области. При этом ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказывал Тайге.инфо, что «многие хорошие ученые просто не могут добраться» до Сибири.

В 2021 году научные организации приняли 2118 иностранных исследователей и преподавателей — на 23,4% меньше, чем в 2019 году. Численность иностранных преподавателей за период пандемии сократилась сильнее, чем исследователей, — 28% против 15,6%.

Сокращение входящей миграции частично компенсировалось за счет дистанционной занятости. Если в 2019 году на таких условиях работали 656 иностранных исследователей и 303 преподавателя, то в 2021 году — 735 и 589 сотрудника соответственно.

Более трети притока исследователей в Россию в 2019—2021 годы обеспечивали страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Украина и Таджикистан. Еще 21,5% пришлось на Китай, Германию, Индию, Египет, США и Вьетнам.

Что будет дальше

В 2022 году ситуация изменилась, отмечают авторы доклада. Теперь Россия будет фокусироваться на привлечении исследователей из регионов на периферии международного научно-технического сотрудничества — Южной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Кроме того, российское правительство может по примеру Китая развернуть программу по возвращению ученых в страну с предоставлением максимально благоприятных условий труда, подсказывают исследователи Высшей школы экономики.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)