Сибирский инфекционист о распространении оспы обезьян: вакцины не существует

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Число стран, в которых появились случаи заражения обезьяньей оспой растет. Известный сибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чем опасно заболевание и почему нет эффективных препаратов и вакцины.

«Оспа обезьян входит в то же семейство вирусов, что и натуральная оспа. Натуральная оспа, так называемая „черная смерть“, была тяжелым заболеванием, от которого прививали до 1980 года. Это единственный вирус, который человечество смогло полностью победить, — рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО „Инвитро-Сибирь“ Андрей Поздняков. — Оспой обезьян болеют, исходя из названия, обезьяны. Но иногда заболевание передается от человека к человеку. Вероятно, существует перекрестный родовой иммунитет, поэтому привитые от натуральной оспы не болели оспой обезьян. Однако уже выросло целое поколение, не привитое от натуральной оспы — люди не вакцинируются больше 40 лет».



Заболевание передается контактным и, предположительно, воздушно-капельным путем., отметил Поздняков. Человек особенно заразен в период появления сыпи.

«Как и при натуральной оспе, люди умирают от того, что пузырьки, возникающие на коже, нагнаиваются, и возникает мощный вторичный бактериальный процесс, гнойный, — рассказал Поздняков. — Это может привести к осложнениям, а затем к летальному исходу. В-третьих, эффективных препаратов для лечения на сегодня нет. Уровень летальности при вспышках оспы обезьян составляет более 1%, поэтому массовое распространение может привести к серьезным последствиям. Да, оспа обезьян не настолько заразна, как грипп или ковид, но неизвестно, как поведет себя вирус в человеческой популяции и будет ли мутировать».

По словам Позднякова, прививка от натуральной оспы, скорее всего, защитила бы людей, но сейчас вакцину просто не производят. Сдать тест на антитела также нельзя, потому что их не разрабатывали из-за ненадобности. «По крайней мере в больших масштабах», — отметил врач.

«От оспы обезьян вакцины нет, так как эта проблема еще не стала массовой, — рассказал Поздняков. — При необходимости возобновить производство вакцины от натуральной оспы на основании оспенно-вакцинного штамма (вариации вируса коровьей оспы) технологически несложно. По крайней мере, так утверждают специалисты. Вопрос превентивных мер зависит от риска распространения вируса в стране. Например, при больших вспышках на границах и усилении заразности вируса».



При этом в Роспотребнадзоре утверждали, что летальность не превышает 10%. В красноярском аэропорту уже был усилен санитарно-карантинный контроль «с целью недопущения завоза оспы обезьян».