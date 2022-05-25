Крысы напали на пять новосибирцев на фоне мусорного коллапса

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В Новосибирске участились нападения крыс на людей. Это совпало с мусорным коллапсом. Региональным оператором обращения с отходами остается «Экология-Новосибирск», подконтрольная группе «ВИС».

«За истекший период 2022 года в городе Новосибирске зарегистрировано пять случаев обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусом крысой», — сообщили сайту НГС в Роспотребнадзоре.



Всего же с февраля по апрель специалисты ведомства приняли 21 обращение по поводу крыс, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Резкий скачок числа жалоб произошел именно в апреле, когда Новосибирск охватил мусорный коллапс из-за

В мэрию же всего поступило 16 обращений с жалобами на мышей и крыс.

Ранее депутаты заксобрания просили губернатора Андрея Травникова («Единая Россия») расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти Новосибирской области не стали расторгать контракт с «Экологией-Новосибирск», несмотря на просьбы некоторых депутатов. Они ограничились разрывом концессионого соглашения с компанией на строительство мусоросортировочных заводов, которое было заключено еще в 2016 году, но с тех пор никакое строительство так и не началось.