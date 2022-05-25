Новосибирский депутат Госдумы заявил о двукратном снижении спроса на новостройки

© Кирилл Канин
Новосибирский депутат Госдумы заявил о двукратном снижении спроса на новостройки
25 Май 2022, 15:28

Покупательский спрос на квартиры в новостройках упал почти на 100% в некоторых регионах, заявил новосибирский депутат Госдумы. Это может привести к банкротству застройщиков.

«В апреле 2022 года зафиксирован резкий спад покупательского спроса на квартиры в новостройках. В некоторых субъектах покупательская активность снизилась на 97−99%, — сообщил в своем телеграм-канале новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко („СРПЗП“). — Что в перспективе чревато массовым банкротством строительных компаний (а это — недострои, обманутые дольщики, потеря рабочих мест гражданами не только в строительной отрасли, которая считается одной из самых емких по количеству занятых граждан, но и в смежных отраслях)».

Аксёненко считает, что необходимо произвести анализ «правомерности резкого роста строительных материалов» и «удорожания себестоимости строительства с последующим ростом цен на жилье».

«СРПЗП» внесла в Госдуму протокольное поручение, касающееся проблемы.

«В случае, если большинство депутатов одобрят поручение, то мой профильный комитет (строительство и ЖКХ) направит обращение в правительство РФ от лица всех депутатов Госдумы в целях предоставления информации об анализе сложившейся на строительном рынке ситуации, а также предоставления информации о разрабатываемых правительством РФ дополнительных мерах по стабилизации ситуации», — утверждает депутат.

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