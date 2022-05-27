Восьмиэтажку построят прямо за главным зданием СО РАН

© 2gis.ru. Участок под застройку
Восьмиэтажку построят прямо за главным зданием СО РАН
27 Май 2022, 12:05

Восьмиэтажное здание решили построить в Академгородке прямо за президиумом Сибирского отделения РАН (СО РАН). Компания принадлежит бывшему замглавы управделами СО РАН.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство восьмиэтажного «инновационного центра с подземной автостоянкой» в Академгородке, говорится в документах на сайте администрации. Участок находится прямо за зданием президиума СО РАН на проспекте Лаврентьева.

По сведениям «Родных берегов», речь в итоге может идти о жилой застройке.

Сейчас на месте застройки стоит двухэтажное здание, в котором, по данным сервиса «2ГИС», работает компания «Мета-Хром», производящая оборудование для лабораторий.

Общая площадь здания составит более 3,5 тыс. кв. метров, подземная парковка рассчитана на 27 машин.

Разрешение на строительство выдано ООО «Солвер». Компания, по данным «Контур.Фокус», принадлежит Алексею Швецову. Так звали бывшего заместителя управляющего делами СО РАН.

Алексею Шевцову принадлежат компании, связанные с управлением недвижимостью: «Миротель», «Премьер отель», «Сидеко» и другие.

В августе 2021 года Тайга.инфо узнала, что Росимущество поручило своему новосибирскому управлению проверить использование недвижимости в Академгородке и центральной части Новосибирска. Объекты были связаны с Сибирским отделением РАН до реформы академии и передачи имущества Министерству науки. В списке было 28 объектов.


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