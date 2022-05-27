Связанный с депутатом новосибирский застройщик подал на самобанкротство

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Один из новосибирских застройщиков подал на банкротство. Обязательства составили около 75 млн рублей.

ООО «Уникон» подало иск о самобанкротстве. Сумма обязательств составила 74,8 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание не назначено.

«Уникон» принадлежит Наталье Ануфриевой, говорится в сервисе «Контур.Фокус». В 2021 году компания показала нулевую выручку. «Уникон» был связан с экс-замгубернатора Новосибирской области и действующим депутатом регионального парламента от КПРФ Владимиром Анисимовым — он был представитель управляющей компании, уполномоченным на «осуществление текущего управления юридическим лицом».

Компания строила жилой комлпекс «Аурум» (на левом берегу Оби).

В 2020 году мэрия называла «Уникон» одним из застройщиков, которые задолжали за аренду муниципальной земли. Тогда обязательства компании перед бюджетом оценивались от 5 до 10 млн рублей.