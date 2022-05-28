Независимому омскому депутату продлили ограничения по делу о фейках

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В Омске независимому депутату Дмитрию Петренко продлили ограничения по делу о «фейках про ВС РФ». Ему запрещено выходить по ночам из дома, пользоваться интернетом и общаться с журналистами.

Омский областной суд продлил ограничение в виде запрета определенных действий независимому депутату Дмитрию Петренко по уголовному делу о «фейках про ВС РФ» (ст. 207.3 УК), сообщает Город55.

Петренко по-прежнему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом, общаться с журналистами и свидетелями, а также посещать митинги. Эту меру пресечения ему избрали в конце марта.

Депутата преследуют за публикацию о разрушенном Мариуполе в его телеграм-канале, писала Тайга.инфо.



Дмитрий Петренко прошел в горсовет Омска при поддержке КПРФ и работал во фракции. Но в 2021 году его исключили из партии под предлогом работы «против партии» и ее кандидатов.

В апреле Октябрьский районный суд Омска арестовывал Петренко на семь суток. Ему вменяли ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики). Поводом стал пост депутата, где он сравнил символику, которую рисуют на российских танках в Украине, с эмблемой «отрядов охраны» Гитлера.