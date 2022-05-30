Река под Норильском стала красной

© t.me/severokrai
Река под Норильском стала красной
30 Май 2022, 11:57

Один из притоков реки Далдыкан на Таймыре стал красного цвета. Общественник связал это с «Норильским никелем».

Один из притоков реки Далдыкан стал красным, передает местный телеграм-канал Severokrai со ссылкой на эколога Василия Рябинина.

«Общественники и экологи Норильска планируют выезд на место совместно с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором», — отмечается в сообщении.

Как предположил председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев инцидент может быть связан с «Норильским никелем».

«Норникель в своем „репертуаре“. Видимо двухлетие экологической катастрофы решили отметить, окрасив в красный цвет многострадальную реку. Понеслось, полилось, новая/старая экологическая политика компании. Ждём реакции правоохранителей», — отметил Абдуллаев в своем телеграм-канале.

Как уточнил общественник Тайге.инфо, в районе инцидента находятся хвостохранилище и пульпроводы.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в структуру «Норникеля») произошло разрушение резервуара с нефтепродуктами, более 20 тыс. тонн топлива разлилось на значительной площади.

По оценкам Росприроднадзора, порядка 15 тыс. тонн жидкости могло попасть в воду, в том числе в реку Амбарная. Дизтопливо ушло в озеро Пясино, позже оно могло попасть в реку Пясина, которая впадает в Карское море.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 млрд рублей — это восемь годовых бюджетов Норильска. Владимир Путин подписал 31 июля закон, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет страны, а не пострадавшего города. НТЭК оценила ущерб от разлива нефтепродуктов в 21,4 млрд рублей.

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