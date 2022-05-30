Власти не поддержали идею ночного приюта для бездомных в Новосибирске

© предоставлено «Маяком»

Новосибирские чиновники не поддержали идею открытия ночного приюта для бездомных. Они считают, что в городе «работают все необходимые социальные и медицинские программы». При этом из-за отсутствия доступного жилья и помощи за три года на улицах Новосибирска скончались около 3,5 тысяч человек.

Благотворительный фонд «Маяк» подал обращение уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой о необходимости открытия в городе ночного приюта, в котором бездомные люди смогли бы бесплатно и без документов переночевать, помыться и постирать свои вещи. Об этом организация сообщила на своей странице во «Вконтакте».

Директор «Маяка» Александр Алексеев еще в 2020 году обсуждал проблему смертности бездомных и острую нехватку жилья для них с начальником департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольгой Незамаевой и с замминистра здравоохранения региона Еленой Аксеновой.

Идею ночного приюта чиновники не поддержали, ссылаясь на то, что в Новосибирске «работают социальные и медицинские программы, и проблемы бездомных людей решаются».

При этом в городе работает только одно государственное учреждение «Дом ночного пребывания» для бездомных на 75 мест, и не все они могут туда попасть. «Конечно, из-за отсутствия документов, длительного проживания на улице и, как следствие, алкогольной зависимости», — уточнил Алексеев.

По данным «Маяка», за три года на улицах Новосибирска скончались 3499 человек. В 2018 году количество умерших бездомных составило 1134 человека, в 2019-м — 1082 человека, а в 2020-м — 1283.

К обращению фонда присоединились и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Мы надеемся, что уполномоченный по правам человека обратит внимание на кризис с жильем и отсутствием гуманитарных сервисов и поможет нам с получением муниципального помещения под нужды ночного приюта», — добавили в «Маяке».

Читайте также: «„Пока паспорта нет, он будет умирать“: как выживает новосибирец без документов и с огромной опухолью на шее»

