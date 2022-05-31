Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 88

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:08 Суд арестовал средства, находящиеся на криптокошельке сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра», сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

15:51 TikTok заблокировал аккаунт RT DE, удалил все видео и подписчиков, сообщает RT.

14:59 Более 500 сотрудников холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» переведены на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников «Барнаульского патронного завода», входящего в компанию.

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14:36 Тверской районный суд Москвы (судья Алексей Стеклиев) отклонил иск Republic* и «Медиазоны»* о блокировке изданий из-за «дискредитации Вооруженных сил РФ». Интересы изданий представляет адвокат Леонид Соловьев («Сетевые свободы»). Решение будет обжаловано.



14:04 «Газпром» остановил поставки газа в Нидерланды в связи с отказом перейти на расчеты в рублях.

13:48 В «Сбере» заявили, что отключение от SWIFT не окажет значительного влияния на банк

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — уточняется в сообщении компании.



13:06 Финская строительная компания YIT закрыла сделку по продаже своего российского подразделения девелоперской группе «Эталон». Об этом говорится на сайте фирмы.

«Мы очень довольны завершением сделки. С кризисом на Украине наш бизнес в России столкнулся с беспрецедентными трудностями, а продажа бизнеса позволила нам покинуть Россию быстро, последовательно и полностью. Теперь мы можем всецело сосредоточиться на нашей стратегии и нашем основном бизнесе», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании Маркку Мойлайнена.

Отмечается, что сделка заняла больше времени, чем планировалось изначально. Данные, касающиеся продажи российского подразделения, будут отражены в полугодовом отчете компании.



12:51 Почти каждый пятый россиянин намерен взять кредит на отпуск. В основном это люди в возрасте от 25 до 44 лет, показывают данные опроса Зарплаты.ру.



12:44 Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, сообщается на сайте вуза. Он занимал эту должность с 2011 года, с момента создания факультета.

Кудрин подал заявление, в котором попросил снять свою кандидатуру с выборов на пост декана, 13 мая.



12:37 «Бывшая компания McDonald's» подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов «Это он», «Точно он» и «Компас», передает агентство городских новостей «Москва».

Согласно новым заявкам, эти товарные знаки регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, под этим брендом можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой на вынос, уточняет агентство.



12:30 Фото от читателя из Бердска.

11:20 Минэкономразвития РФ хочет позволить региональным властям заключать концессионные соглашения без конкурсов. Кроме того, стороны действующих соглашений, заключенных до 1 марта 2022 года, смогут менять их условия без согласования с Федеральной антимонопольной службой, узнал РБК.

Оба послабления предлагается установить до конца 2022 года.

При этом, например, в Новосибирской области действует региональный закон, по которому местный парламент имеет право одобрять или отклонять крупные концессионные проекты — его приняли на фоне громких скандалов вокруг действий облправительства, связанных с проектами государственно-частного партнерства (ГЧП). Так получилось, что власти отдали большинство проектов ГЧП питерской группе «ВИС», в том числе с гарантированным за счет областного бюджета доходом.

Минюст при согласовании поправок Минэкономразвития не увидел в них коррупциогенных факторов, следует из материалов к рассмотрению на правительственной комиссии.

10:40 Лидерам Евросоюза удалось утвердить шестой пакет санкций против России.

«[Достигнуто] соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС, — заявил в твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. — Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России».

Меры помогут сократить источники финансирования армии, считает Мишель.

Кроме того, страны ЕС договорились отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. Также Евросоюз вводит запрет на вещание трех российских госканалов.

Главное на утро 31 мая



• Правительство РФ решило прекратить действие меморандума между Россией и США о сотрудничестве в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ.

«Принять предложение МИДа России <…> о прекращении применения меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного в городе Москве 2 сентября 1998 года», — говорится в распоряжении кабмина.

«Это плохо, но на конкретике, я не думаю, что это отразится. Тем более, что сегодня никакие обмены не осуществляются — ни кинематограф, ни музейные обмены», — прокомментировал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

• На журналиста «Соты» Петра Иванова в Санкт-Петербурге напали двое неизвестных. Они повалили его на землю и избили, ему сломали кости носа, сообщило издание. Перед тем, как убежать, его сфотографировали нашего с вопросом «Будешь еще ***** [херню] творить?»

На месте нападения найдена бутылка с синей жидкостью, которой, предположительно, хотели облить журналиста. «Последним громким материалом Петра был сюжет о массовом отравлении кандидатов в молодежный парламент Петербурга в столовой Мариинского дворца, — рассказали в редакции. — Сразу после избиения Петр узнал, что не прошел в следующий тур отбора в молодежный парламент».

«Его два дня караулили у нашего подъезда, — позже рассказали соседи Петра. — Три парня, одеты в камуфляжную одежду в балаклавах. Караулили его с 6 до 10 вечера».

• Советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев ушел со своего поста, сообщило Reuters со ссылкой на два источника. «Это была его инициатива», — сказала заместитель исполнительного директора «Ельцин-Центра» Людмила Телень.

Валентин Юмашев — зять первого президента России Бориса Ельцина.

• Крупнейший нидерландский трейдер Gasterra отказался оплачивать российский газ в рублях, так как это может нарушить санкции ЕС против России, а также из-за «финансовых и операционных рисков». В ответ «Газпром» заявил, что приостановит поставки.

Ранее платить за российский газ в рублях отказались Финляндия, Болгария и Польша.

• Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа, который предусматривал проведение референдума об объединении с Россией 17 июля 2022 года. При этом референдум назначил предыдущий президент республики Анатолий Бибилов уже после того, как проиграл выборы Гаглоеву.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.