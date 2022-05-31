Крупнейший производитель цемента в Сибири объяснил повышение цен резким подорожанием угля

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Крупнейший производитель цемента в Сибири, «Сибирский цемент», объяснил резкое повышение цен на товар. У компании серьезно выросли расходы не только на ремонт оборудования, но и на топливо, уголь и логистику.

Корпорация «Сибирский цемент» уведомила строителей о резком повышении цен на цемент с 6 июня, следует из письма одной из компании холдинга контрагентам. Рост стоимости, по подсчетам клиентов, составит более 17%, писала Тайга.инфо.

«В настоящее время производители цемента фиксируют серьезный рост производственных издержек, — говорится в комментарии вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова, который поступил Тайге.инфо. — В письме, которое представители сбытового подразделения холдинга ООО «ЗапСибЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем», отвечающее за реализацию продукции пяти цементных заводов и «Горной компании») направили клиентам, указана лишь одна из его причин — 67%-й рост затрат на ремонты и техническое обслуживание оборудования. Хотел бы подчеркнуть: показатель в 67% мы получили, когда сравнили урезанную до минимума программу ремонтов, включающую лишь самые необходимые мероприятия, с полной версией, утвержденной в конце 2021 года».



«Компания столкнулась и с существенным увеличением других расходов. Так, в первом квартале 2022 года уголь подорожал на 76−86%, ТМЦ — на 55%, дизельное топливо — на 30%, масла и смазки — на 83%, расходы на транспорт и логистику выросли на 14−24%», — добавил Рассказов.

При этом рост средней заработной платы по группе компаний в 2022 году составит около 30%, подчеркнули в корпорации. «Увеличение этих и других издержек приведет к тому, что в 2022 году себестоимость нашего цемента станет больше на 30%», — уточнил Рассказов.

«Необходимо отметить, что на протяжении длительного времени стоимость цемента существенно отстает от динамики индекса цен производителей промышленных товаров и тарифов на услуги естественных монополий, — отметили в компании. — В 2021 году цена стройматериала для потребителя — лишь на 9% выше, чем в далеком 2008-м. За то же время расходы на электроэнергию увеличились на 120%, железнодорожный тариф — на 136%. К слову, за те же 15 лет квартиры на первичном рынке подорожали на 88%».

АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — это лидер на рынке производства цемента в Сибирском федеральном округе. В корпорацию входит 14 предприятий в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Выручка одной только управляющей компании холдинга в 2021 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — около 630 млн. Основные же предприятия показывают миллиардные обороты, например, «Искитимцемент» (выручка достигла 5,9 млрд, а чистая прибыль — 1,1 млрд) и «Топкинский цемент» (выручка около 11 млрд, чистая прибыль — 1,8 млрд).



Президент АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — Олег Шарыкин. Ему, по данным на 2015 год, принадлежало 6,1% акций. Еще 47% — ООО «Финансово-промышленный союз „Сибконкорд“», которое подконтрольно тому же Шарыкину.