Обманутая дольщица ЖК «Новомарусино» умерла около офиса конкурсного управляющего застройщика

© Лиана Тахаутдинова
Обманутая дольщица ЖК «Новомарусино» умерла около офиса конкурсного управляющего застройщика
31 Май 2022, 14:11

Обманутая дольщика новосибирского ЖК «Новомарусино» умерла в нескольких метрах от офиса конкурсного управляющего застройщика. Туда она шла, чтобы оформить документы на компенсацию за жилье. Всего умерших дольщиков комплекса уже около 10 человек.

Женщина скончалась в одном из бизнес-центров Новосибирска, куда пришла оформить документы на получение компенсационной выплаты за квартиру в ЖК «Новомарусино», который стал долгостроем. До офиса конкурсного управляющего застройщика «Доступное жилье Новосибирск» («ДНЖ») она не дошла буквально несколько метров, пишет «Прецедент».

«Она должна была взять у нас выписку для того, чтобы записаться в банк для получения возмещения за неполученную квартиру. Но фактически на пороге нашего офиса она скоропостижно скончалась», — рассказал журналистам помощник конкурсного управляющего Сергей Цой.

Первый обманутый дольщик «Новомарусино» получил компенсационную выплату от ППК «Фонд» в июне 2021 года. Всего в реестре требований 789 участников долевого строительства. Большинство инвесторов домов 1 и 5 уже получили деньги.

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Погибшая в мае не единственная скончавшаяся дольщица. «Но так как процедура оформления документов длится уже не первый год, к сожалению, есть люди, которые так и не получили деньги в связи с тем, что они умерли. Это около 10 человек. Право получения компенсации в такой ситуации есть у наследников. Но есть еще несколько человек, которых мы „потеряли“. Мы не можем их найти, их нет по заявленным в договорах адресам, не отвечают их телефоны, не известно, где сейчас находятся эти люди», — сообщил Сергей Цой.

Тайга.инфо подробно рассказывала о ситуации в ЖК «Новомарусино». Комплекс строило ООО «Доступное жилье Новосибирск». Фирма должна была сдать дома в 2016 году, но стала банкротом. Она принадлежит бывшему топ-менеджеру корпорации RU-COM Вадиму Варвянскому. Бизнесмена обвинили в растрате.

130 квартир в ЖК приобрела мэрия Новосибирска, представители городской и региональной власти участвовали в торжественном открытии первой очереди микрорайона.



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