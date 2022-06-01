Новосибирские власти готовы потратить деньги из дефицитного бюджета на ЛНР

© ведомостинсо.рф. Андрей Травников и Андрей Панфёров (правее)
Новосибирские власти готовы потратить деньги из дефицитного бюджета на ЛНР
01 Июн 2022, 06:17

Федеральные власти решили,что Новосибирскую область должна «взять шефство» над одним из районов ЛНР, признанной Кремлем. Деньги будут выделять, в том числе из регионального бюджета. В 2022 году он принят с дефицитом 15,9 млрд рублей.

Новосибирская область, по словам губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»), должна «взять шефство» над Беловодским районом ЛНР, признанной Кремлем. «Готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания», — утверждал чиновник.

По словам первого вице-спикер новосибирского заксобрания Андрея Панфёрова («ЕР»), деньги на «шефство» пойдут из бюджета. Об этом он сказал НГС.

«Безусловно, будут федеральные субсидии. Также мы рассчитываем на поддержку промышленников и коммерсантов Новосибирской области, которые будут тоже осуществлять шефство. Безусловно, будет задействован и бюджет НСО для выполнения этой государственной задачи», — считает Панфёров.

Единоросс допустил внесение поправок в бюджет уже в июне 2022 года.

Дефицит бюджета Новосибирской области в 2022 году принят на уровне 15,9 млрд рублей. Планируется, что доходы составят 226,3 млрд рублей, расходы — 242,3 млрд.


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